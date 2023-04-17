В российском Белгороде были слышны взрывы, соцсети сообщают о пожаре на электроподстанции

В Белгороде зафиксировали два пожара Фото: Лимон | Белгород / Telegram

Канал опубликовал фото, на которых видно зарево и дым.

Также канал опубликовал видео пожара вблизи.

Канал "Жесть Белгород" опубликовал фото со столбом дыма. Отмечается, что ранее в области были слышны звуки взрывов.

Также фото и видео пожара опубликовал Telegram-канал Sota.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. По его словам, пострадавших нет, идет ликвидация пожара.

Telegram-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал видео пожара.