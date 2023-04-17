В российском Белгороде были слышны взрывы, соцсети сообщают о пожаре на электроподстанции

Канал опубликовал фото, на которых видно зарево и дым.
Также канал опубликовал видео пожара вблизи.
Канал "Жесть Белгород" опубликовал фото со столбом дыма. Отмечается, что ранее в области были слышны звуки взрывов.
Также фото и видео пожара опубликовал Telegram-канал Sota.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. По его словам, пострадавших нет, идет ликвидация пожара.
Telegram-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал видео пожара.
С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.