Из российской Казани сообщают о взрывах в районе танкового полигона, ходят слухи о 30 погибших

"Из поселка Салмачи (находится с юго-восточной стороны города. – "ГОРДОН") все еще виднеется дым, но уже не черный, а серый", – отмечают журналисты.

В подразделении МЧС России по Татарстану изданию заявили, что "никаких сообщений не поступало".

Telegram-канал "В Татарстане поймут" утверждает, что в пригороде Казани "два крупных пожара" после двух взрывов с разницей в 20 минут, и публикует фото.

"Медуза" обращает внимание, что, по данным властей Татарстана, в октябре 2022 года на танковом полигоне Казани находился сборный пункт для мобилизованных на войну в Украину.

Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram сообщение из казанского паблика, согласно которому, по слухам, на полигоне взорвались боеприпасы.

"30 трупов, 70 раненых", – указано на скриншоте.