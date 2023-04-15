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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Введение электронных повесток в России указывает на подготовку Москвы к длительной войне – британская разведка

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Россия вводит новую систему воинского учета в рамках подготовки к затяжной войне, убеждены в минобороны Великобритании
Россия вводит новую систему воинского учета в рамках подготовки к затяжной войне, убеждены в минобороны Великобритании
Фото: EPA

Узаконенная в России система электронных повесток не означает безотлагательного начала новой волны мобилизации, но говорит в перспективе о подготовке России к затяжной войне. Об этом сообщило 15 апреля в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Как отмечается в сводке, 11 апреля Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ключевым следствием этой меры является то, что в будущем власти страны-оккупанта смогут вручать повестки в электронном виде, а не по почте, что устраняет препятствие, которое ранее позволяло некоторым россиянам уклоняться от призыва, сказано в сводке.

По ожиданиям британской разведки, теперь, когда данные о призыве отдельных лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами, вполне вероятно, что власти будут наказывать уклонистов, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая поездки за границу.

Нововведения, которые вступят в силу позднее в этом году, как оценивают в британской разведке, "конкретно не указывают на какую-либо крупную новую волну принудительной мобилизации". Там отмечают, что на данный момент Россия уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск.

"Эта мера, скорее всего, является частью более долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", – резюмируют в минобороны Великобритании.

Нижняя палата парламента страны-агрессора России – Госдума – 11 апреля приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки. Закон готовили втайне от общественности, даже депутаты Госдумы РФ получили текст законопроекта только за пару часов до голосования.

12 апреля закон утвердила верхняя палата парламента страны-оккупанта – Совет Федерации РФ, пишет "Медуза". Против проголосовала только один сенатор – Людмила Нарусова. Закон вступил в силу после того, как его 14 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно законопроекту, электронные повестки будут иметь такую же силу, что и повестки, рассылаемые заказными письмами, и оповещения через работодателя, и вручение лично адресату. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете адресата на портале "Госуслуги".

Кроме того, для рассылаемых повесток в России создадут специальный реестр. Через семь дней после попадания в этот реестр повестка автоматически будет считаться врученной, даже если адресат не получил ее ни лично, ни по почте, ни в электронном виде.

После получения повестки россиянам необходимо будет явиться в военкомат в назначенное время. В противном случае спустя 20 дней "уклонистам" запретят управление транспортными средствами, продажу и покупку недвижимости, предпринимательскую деятельность, а также оформление кредитов.

Кроме того, поправки запрещают "гражданам, подлежащим призыву на военную службу", выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.

По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, мобилизация, разведка, военкомат, армия РФ, Russia, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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