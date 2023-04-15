Введение электронных повесток в России указывает на подготовку Москвы к длительной войне – британская разведка

Как отмечается в сводке, 11 апреля Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ключевым следствием этой меры является то, что в будущем власти страны-оккупанта смогут вручать повестки в электронном виде, а не по почте, что устраняет препятствие, которое ранее позволяло некоторым россиянам уклоняться от призыва, сказано в сводке.

(2/5) The key implication of the measure is that in future, the authorities will be able to serve call-up papers electronically, rather than by letter, removing one obstacle which has previously allowed some to dodge the draft. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 15, 2023

По ожиданиям британской разведки, теперь, когда данные о призыве отдельных лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами, вполне вероятно, что власти будут наказывать уклонистов, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая поездки за границу.

(3/5) With individuals’ call-up data now digitally linked to other state-provided online services, it is likely that the authorities will punish draft-dodgers by automatically limiting employment rights and restricting foreign travel. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 15, 2023

Нововведения, которые вступят в силу позднее в этом году, как оценивают в британской разведке, "конкретно не указывают на какую-либо крупную новую волну принудительной мобилизации". Там отмечают, что на данный момент Россия уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск.

"Эта мера, скорее всего, является частью более долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", – резюмируют в минобороны Великобритании.

(5/5) Russia is, for now, prioritising a drive to recruit extra volunteer troops. However, the measure is highly likely part of a longer-term approach to provide personnel as Russia anticipates a lengthy conflict in Ukraine. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 15, 2023

Нижняя палата парламента страны-агрессора России – Госдума – 11 апреля приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки. Закон готовили втайне от общественности, даже депутаты Госдумы РФ получили текст законопроекта только за пару часов до голосования.

12 апреля закон утвердила верхняя палата парламента страны-оккупанта – Совет Федерации РФ, пишет "Медуза". Против проголосовала только один сенатор – Людмила Нарусова. Закон вступил в силу после того, как его 14 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно законопроекту, электронные повестки будут иметь такую же силу, что и повестки, рассылаемые заказными письмами, и оповещения через работодателя, и вручение лично адресату. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете адресата на портале "Госуслуги".

Кроме того, для рассылаемых повесток в России создадут специальный реестр. Через семь дней после попадания в этот реестр повестка автоматически будет считаться врученной, даже если адресат не получил ее ни лично, ни по почте, ни в электронном виде.

После получения повестки россиянам необходимо будет явиться в военкомат в назначенное время. В противном случае спустя 20 дней "уклонистам" запретят управление транспортными средствами, продажу и покупку недвижимости, предпринимательскую деятельность, а также оформление кредитов.

Кроме того, поправки запрещают "гражданам, подлежащим призыву на военную службу", выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.