ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на текущие военные проблемы – ISW

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия может стать серьезной угрозой для Украины, если восстановит свои военные ресурсы, в том числе живую силу
Россия может стать серьезной угрозой для Украины, если восстановит свои военные ресурсы, в том числе живую силу
Фото: EPA

Существует риск возрождения боевой мощи РФ с учетом ее населения и возможностей военно-промышленного комплекса. В то же время Москва пока не начала необходимую реорганизацию военных усилий, которая позволила бы ей максимально эффективно использовать свои возможности. Об этом в оперативном анализе написал 13 апреля американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики института напоминают свои прогнозы о том, что Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на текущие военные проблемы. ISW соглашается с мнением, что Украина и ее союзники не должны недооценивать возможности российской армии для длительной войны на истощение, о чем 13 апреля предупредил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

ISW цитирует представителя Генштаба ВСУ, который считает, что РФ способна в перспективе обеспечить себя кадрами для затяжной войны несмотря на то, что мобилизационные планы в России пока "проваливаются", поскольку россияне начинают осознавать высокий уровень смертности на фронте.

Громов, в частности, напомнил, что РФ анонсировала призыв на контракт 400 тыс. человек, на срочную службу – 147 тыс. Вместе с тем за три месяца в Волгоградской области из плановых 7800 человек призваны только 134 (7% от нормы за квартал). А в Саратовской области из 7600 человек призвано 270 (14% от запланированного за этот период). Чтобы восполнить эту недостачу, РФ создает альтернативные частные военные компании, предупредил украинский военный.

В ISW считают, что риск военного усиления РФ будет расти, если ее президент Владимир Путин решит фундаментально изменить стратегию России по распределению ресурсов в долгосрочной перспективе. Пока аналитики не видят признаков таких изменений и отмечают, что сейчас в РФ в основном прибегают к "полумерам" и децентрализованным вербовочным усилиям (в том числе таким, как скрытая мобилизация и создание новых ЧВК) для компенсации потерь.

"Безусловно, текущие усилия обеспечат армии РФ создание некоторой дополнительной боевой силы в краткосрочной перспективе, но затраты при этом будут лишь расти, тогда как эффективность будет уменьшаться. Нынешние нежизнеспособные попытки Кремля иссякнут без фундаментальной реформы в подходе к генерации и распределению ресурсов со стороны Москвы", – подытожили в ISW.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.

По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек. Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что власти РФ могут раздать хоть 150 млн повесток, по числу граждан страны, но подготовить к боям российская армия может в среднем не более 150–200 тыс. человек каждые два-три месяца.

Теги: Россия, оккупация, мобилизация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, Алексей Громов, деоккупация, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (198085)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (91227)
3
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (70151)
4
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (70010)
5
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (68795)
6
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (47830)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (47796)
8
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других (38652)
 
 
 
 