Аналитики института напоминают свои прогнозы о том, что Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на текущие военные проблемы. ISW соглашается с мнением, что Украина и ее союзники не должны недооценивать возможности российской армии для длительной войны на истощение, о чем 13 апреля предупредил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
ISW цитирует представителя Генштаба ВСУ, который считает, что РФ способна в перспективе обеспечить себя кадрами для затяжной войны несмотря на то, что мобилизационные планы в России пока "проваливаются", поскольку россияне начинают осознавать высокий уровень смертности на фронте.
Громов, в частности, напомнил, что РФ анонсировала призыв на контракт 400 тыс. человек, на срочную службу – 147 тыс. Вместе с тем за три месяца в Волгоградской области из плановых 7800 человек призваны только 134 (7% от нормы за квартал). А в Саратовской области из 7600 человек призвано 270 (14% от запланированного за этот период). Чтобы восполнить эту недостачу, РФ создает альтернативные частные военные компании, предупредил украинский военный.
В ISW считают, что риск военного усиления РФ будет расти, если ее президент Владимир Путин решит фундаментально изменить стратегию России по распределению ресурсов в долгосрочной перспективе. Пока аналитики не видят признаков таких изменений и отмечают, что сейчас в РФ в основном прибегают к "полумерам" и децентрализованным вербовочным усилиям (в том числе таким, как скрытая мобилизация и создание новых ЧВК) для компенсации потерь.
"Безусловно, текущие усилия обеспечат армии РФ создание некоторой дополнительной боевой силы в краткосрочной перспективе, но затраты при этом будут лишь расти, тогда как эффективность будет уменьшаться. Нынешние нежизнеспособные попытки Кремля иссякнут без фундаментальной реформы в подходе к генерации и распределению ресурсов со стороны Москвы", – подытожили в ISW.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.
По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек. Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что власти РФ могут раздать хоть 150 млн повесток, по числу граждан страны, но подготовить к боям российская армия может в среднем не более 150–200 тыс. человек каждые два-три месяца.