Россия может стать серьезной угрозой для Украины, если восстановит свои военные ресурсы, в том числе живую силу Фото: EPA

Аналитики института напоминают свои прогнозы о том, что Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на текущие военные проблемы. ISW соглашается с мнением, что Украина и ее союзники не должны недооценивать возможности российской армии для длительной войны на истощение, о чем 13 апреля предупредил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

ISW цитирует представителя Генштаба ВСУ, который считает, что РФ способна в перспективе обеспечить себя кадрами для затяжной войны несмотря на то, что мобилизационные планы в России пока "проваливаются", поскольку россияне начинают осознавать высокий уровень смертности на фронте.

Громов, в частности, напомнил, что РФ анонсировала призыв на контракт 400 тыс. человек, на срочную службу – 147 тыс. Вместе с тем за три месяца в Волгоградской области из плановых 7800 человек призваны только 134 (7% от нормы за квартал). А в Саратовской области из 7600 человек призвано 270 (14% от запланированного за этот период). Чтобы восполнить эту недостачу, РФ создает альтернативные частные военные компании, предупредил украинский военный.

В ISW считают, что риск военного усиления РФ будет расти, если ее президент Владимир Путин решит фундаментально изменить стратегию России по распределению ресурсов в долгосрочной перспективе. Пока аналитики не видят признаков таких изменений и отмечают, что сейчас в РФ в основном прибегают к "полумерам" и децентрализованным вербовочным усилиям (в том числе таким, как скрытая мобилизация и создание новых ЧВК) для компенсации потерь.

"Безусловно, текущие усилия обеспечат армии РФ создание некоторой дополнительной боевой силы в краткосрочной перспективе, но затраты при этом будут лишь расти, тогда как эффективность будет уменьшаться. Нынешние нежизнеспособные попытки Кремля иссякнут без фундаментальной реформы в подходе к генерации и распределению ресурсов со стороны Москвы", – подытожили в ISW.