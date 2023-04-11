В российском Белгороде взорвался беспилотник возле аэропорта – СМИ

В Белгороде беспилотник врезался в забор аэропорта, пишут СМИ Фото: belgorodavia.ru

БПЛА самолетного типа подорвал забор ограждения аэропорта Белгорода имени В.Г. Шухова, при падении взрывное устройство сдетонировало, говорится в сообщении. Жертв и пострадавших нет (аэропорт не работает), повреждены забор и кабель сигнализации.

Что пытался атаковать взорвавшийся дрон, выясняется. Специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва.

Аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной, отмечает канал.



