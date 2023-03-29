В Белгороде атаке БПЛА подверглась газонасосная станция. По данным СМИ, в РФ боятся атаки тысяч дронов

Утверждается, что речь идет о "самодельном" БПЛА, который был снабжен взрывным устройством.

По информации российских пропагандистов, в результате атаки поврежден газопровод и газовый резервуар емкостью 30 тыс. литров, который якобы был пустым. Пострадавших нет, пишет Baza.

Forbes 24 марта писал, что РФ российские соцсети "гудят из-за страха перед атакой тысяч маленьких беспилотников-камикадзе", которые могут нанести удар. Издание обратило внимание на пост российского блогера-пропагандиста об "атаке роя FPV-дронов", который набрал 2 млн просмотров (при 31 тыс. подписчиков у канала). В нем "Русский инженер" рассуждал об угрозе такой атаки и о том, как ей противодействовать.

Как отмечает "ВВС News Україна", о возможной атаке дронов в январе также говорил Алексей Арестович, который до 17 января был советником Офиса президента.

28 марта вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Украина сформировала три роты ударных БПЛА.