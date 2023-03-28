КНДР заявила, что провела испытания ядерного подводного дрона и баллистической ракеты с имитацией ядерного заряда

В сообщении утверждается, что тактические баллистические ракеты оснастили боеголовкой с имитацией ядерного заряда.
"Учебная рота, нанося условный ядерный удар в Рекпхоском районе по островной цели перед городом Кимчхэк в провинции Северный Хамген, взорвала боеголовку в воздухе на высоте 500 м над целью", – говорится в материале.
Кроме того, ЦТАК сегодня заявило, что 25–27 марта Северная Корея проводила испытания подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд.
Агентство пишет, что "ядерный радиоуправляемый аппарат для подводной атаки" "Хэил-1" был задействован в испытании во второй половине дня 25 марта в Вонсанском заливе. За 41 час и 27 минут дрон проплыл под водой "по определенной на Корейском Восточном море пилообразной и овальной траектории" 600 км.
"В первой половине дня 27 марта [он] достиг до намеченной акватории-цели – моря перед уездом Хвадэ в провинции Северный Хамген, где его испытательная боеголовка точно взорвалась под водой", – говорится в сообщении.
Как добавляет ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна "продолжать стремиться к неустанному укреплению" своих ядерных сил.
"Никогда нельзя довольствоваться достигнутым в работе по укреплению последовательной готовности наших ядерных вооруженных сил к реагированию", – передает его слова агентство.
В последние полгода обострились отношения между Северной и Южной Кореей. 25 сентября 2022 года КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.
Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.
26 декабря Южная Корея сообщила, что впервые за пять лет в ее воздушное пространство вторглись дроны КНДР. В ответ на такие действия Южная Корея отправила свои дроны в воздушное пространство КНДР.
9 марта 2023 года КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею.