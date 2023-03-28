КНДР заявила, что провела испытания ядерного подводного дрона и баллистической ракеты с имитацией ядерного заряда

В сообщении утверждается, что тактические баллистические ракеты оснастили боеголовкой с имитацией ядерного заряда.

"Учебная рота, нанося условный ядерный удар в Рекпхоском районе по островной цели перед городом Кимчхэк в провинции Северный Хамген, взорвала боеголовку в воздухе на высоте 500 м над целью", – говорится в материале.

Фото: kcna.kp

Кроме того, ЦТАК сегодня заявило, что 25–27 марта Северная Корея проводила испытания подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд.

Агентство пишет, что "ядерный радиоуправляемый аппарат для подводной атаки" "Хэил-1" был задействован в испытании во второй половине дня 25 марта в Вонсанском заливе. За 41 час и 27 минут дрон проплыл под водой "по определенной на Корейском Восточном море пилообразной и овальной траектории" 600 км.

Фото: kcna.kp

"В первой половине дня 27 марта [он] достиг до намеченной акватории-цели – моря перед уездом Хвадэ в провинции Северный Хамген, где его испытательная боеголовка точно взорвалась под водой", – говорится в сообщении.

Согласно релизу ЦТАК, на фото – взрыв боеголовки дрона. Фото: kcna.kp

Как добавляет ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна "продолжать стремиться к неустанному укреплению" своих ядерных сил.

"Никогда нельзя довольствоваться достигнутым в работе по укреплению последовательной готовности наших ядерных вооруженных сил к реагированию", – передает его слова агентство.

