Представитель ГУР о пожаре в Белгороде: Россияне должны привыкнуть, что на их территории нет безопасных мест

"Украинская разведка все фиксирует на этой территории. Мы не будем ничего подтверждать или опровергать. Но очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, благодатный огонь сходит и делает добро. Для тех, кто делает зло, огонь на Пасху бывает другим", – сказал он.
Юсов подчеркнул, что война уже пришла в дом каждого гражданина РФ.
"Россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую и несправедливую войну, на их территории нет безопасных мест", – сказал он.
В Белгороде, который находится примерно в 40 км от границы с Украиной, заявили о "прилете" в одну из городских электроподстанций. В двух местах были зафиксированы пожары. Часть города осталась без электричества.
С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.