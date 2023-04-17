Представитель ГУР о пожаре в Белгороде: Россияне должны привыкнуть, что на их территории нет безопасных мест

"Украинская разведка все фиксирует на этой территории. Мы не будем ничего подтверждать или опровергать. Но очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, благодатный огонь сходит и делает добро. Для тех, кто делает зло, огонь на Пасху бывает другим", – сказал он.

Юсов подчеркнул, что война уже пришла в дом каждого гражданина РФ.

"Россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую и несправедливую войну, на их территории нет безопасных мест", – сказал он.