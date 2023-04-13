Часть взрывов в РФ – дело рук самих россиян, заявили в ГУР МО

По его словам, кто-то из них работает в режиме передачи информации для украинских сил безопасности и обороны, а кто-то непосредственно реализует активные мероприятия.

"И можно сказать, что значительная часть условной "бавовны" на территории РФ, – это результат действий самих граждан Российской Федерации, которые пытаются бороться с внутренней оккупацией, а именно с кровавым режимом Путина", – отметил Юсов.

По его словам, последние события в приграничных территориях РФ свидетельствуют о том, что внутри России идут определенные процессы, и они будут только набирать обороты. Юсов отметил, что многое разведка сможет рассказать уже после украинской победы и падения нынешней российской власти.