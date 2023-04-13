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Часть взрывов в РФ – дело рук самих россиян, заявили в ГУР МО

Юсов прокомментировал диверсии в РФ
Юсов прокомментировал диверсии в РФ
Фото: mediacenter.org.ua

В России есть активисты, которые готовы к вооруженному сопротивлению и уже действуют. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире 24 канала 13 апреля.

По его словам,  кто-то из них работает в режиме передачи информации для украинских сил безопасности и обороны, а кто-то непосредственно реализует активные мероприятия.

"И можно сказать, что значительная часть условной "бавовны" на территории РФ, – это результат действий самих граждан Российской Федерации, которые пытаются бороться с внутренней оккупацией, а именно  с кровавым режимом Путина", – отметил Юсов.

По его словам, последние события в приграничных территориях РФ свидетельствуют о том, что внутри России идут определенные процессы, и они будут только набирать обороты. Юсов отметил, что многое разведка сможет рассказать уже после украинской победы и падения нынешней российской власти.

Контекст:

Утром 2 марта губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянской области в результате "действий ДРГ" погибли двое россиян. В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.

Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Как отметило "Радіо Свобода", это формирование из россиян, воюющих на стороне Украины. Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса" сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. По его словам, он видел "одного пострадавшего погранца".

6 апреля "Русский добровольческий корпус" заявил, что его бойцы снова посетили Брянскую область РФ.

В последнее время в России и на оккупированных территориях Украины регулярно происходят взрывы и другие происшествия. В частности, 2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в кафе во время "творческого вечера" пропрагадиста Владлена Татарского, он погиб. 6 апреля СМИ сообщили о падении самодельного беспилотника с камерами на территории завода "Факел" в Химках (Подмосковье). В Воронеже 7 апреля сообщали о громком взрыве в районе авиазавода, собиравшего "самолет судного дня".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Андрей Юсов, война России против Украины, взрывы, ГУР Минобороны Украины
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