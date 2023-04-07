ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Воронежа сообщили о громком взрыве в районе авиазавода, собиравшего "самолет судного дня". Власти отрицают ЧП – росСМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Воронеже взрыв и пожар
В Воронеже – взрыв и пожар
Фото: "Мой и твой Воронеж" / Telegram

В Воронеже (РФ) вечером 7 апреля раздался громкий взрыв, сообщает в Telegram издание SOTA.

"Только что в Воронеже в районе взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО) прогремел взрыв", – сказано в сообщении, опубликованном в 19.01.

Издание отметило, что в небе на фотографии, присланной подписчиками, виден длинный след, резко меняющий угол в сторону земли.

В SOTA уточнили, что авиазавод в Воронеже собирает самолеты в том числе по заказам минобороны РФ, в частности, российский "самолет судного дня" – командный пункт и средство для эвакуации первых лиц государства на случай ядерной войны.

Вскоре после этого в городе был замечен сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал "Мой и твой Воронеж", не уточнив, связано ли возгорание со взрывом.

Издание "Медуза" пишет в Telegram, что по официальной версии властей Воронежа, в городе ничего не происходит. Так, в мэрии города заявили, что не фиксировали чрезвычайных происшествий. В пресс-службе местного управления МЧС сообщили, что вызовов пожарно-спасательных подразделений нет.

Теги: Россия, пожар, взрыв, самолет, авиация, министерство обороны РФ, Воронеж, Минобороны, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, происшествия, взрывы, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (85827)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (73430)
3
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (61205)
4
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (48812)
5
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (48496)
6
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (43186)
7
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (40729)
8
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (40289)
 
 
 
 