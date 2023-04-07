Жители Воронежа сообщили о громком взрыве в районе авиазавода, собиравшего "самолет судного дня". Власти отрицают ЧП – росСМИ

В Воронеже – взрыв и пожар Фото: "Мой и твой Воронеж" / Telegram

"Только что в Воронеже в районе взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО) прогремел взрыв", – сказано в сообщении, опубликованном в 19.01.



Издание отметило, что в небе на фотографии, присланной подписчиками, виден длинный след, резко меняющий угол в сторону земли.



В SOTA уточнили, что авиазавод в Воронеже собирает самолеты в том числе по заказам минобороны РФ, в частности, российский "самолет судного дня" – командный пункт и средство для эвакуации первых лиц государства на случай ядерной войны.

Вскоре после этого в городе был замечен сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал "Мой и твой Воронеж", не уточнив, связано ли возгорание со взрывом.

Издание "Медуза" пишет в Telegram, что по официальной версии властей Воронежа, в городе ничего не происходит. Так, в мэрии города заявили, что не фиксировали чрезвычайных происшествий. В пресс-службе местного управления МЧС сообщили, что вызовов пожарно-спасательных подразделений нет.