Россияне обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречную, повреждены жилые дома – ОВА

В частности, под огнем россиян были Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная, Волчанск и другие населенные пункты.

"В результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере два частных домовладения, произошли пожары. Кроме того, враг из артиллерии и минометов вел огонь по поселку Двуречная и селу Кучеровка Купянского района. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов.

Он добавил, что в регионе продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 12,7 га территории и обезвредили 105 взрывоопасных предметов.