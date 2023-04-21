Россияне обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречную, повреждены жилые дома – ОВА

В частности, под огнем россиян были Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная, Волчанск и другие населенные пункты.
"В результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере два частных домовладения, произошли пожары. Кроме того, враг из артиллерии и минометов вел огонь по поселку Двуречная и селу Кучеровка Купянского района. К счастью, без пострадавших", – написал Синегубов.
Он добавил, что в регионе продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 12,7 га территории и обезвредили 105 взрывоопасных предметов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области. Харьков сейчас подвергается атакам реже, но угроза ракетных ударов сохраняется.