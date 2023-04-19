На месте российского авиаудара по Волчанску нашли тела двух погибших мирных жителей – Синегубов

"Во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в Волчанске найдены тела двух погибших гражданских – 50-летнего мужчины и женщины 44 лет. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он.
Синегубов отметил, что разбор завалов продолжается.
Авиаудар по Волчанску оккупанты нанесли вечером 18 апреля. Были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. Ранее сообщалось, что в результате обстрела супруги 68 и 54 лет получили ранения, помощь им оказали на месте.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.