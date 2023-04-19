На месте российского авиаудара по Волчанску нашли тела двух погибших мирных жителей – Синегубов

"Во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в Волчанске найдены тела двух погибших гражданских – 50-летнего мужчины и женщины 44 лет. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он.

Синегубов отметил, что разбор завалов продолжается.

Авиаудар по Волчанску оккупанты нанесли вечером 18 апреля. Были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. Ранее сообщалось, что в результате обстрела супруги 68 и 54 лет получили ранения, помощь им оказали на месте.