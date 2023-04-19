В Харьковской области за сутки от российских обстрелов пострадало четыре человека, еще одна женщина подорвалась на мине – ОВА

Вечером оккупанты нанесли авиаудар по Волчанску. Были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов.

"В результате обстрела супруги 68 и 54 лет получили ранения. Помощь им оказали на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется", – написал Синегубов.

В селе Петропавловка Купянского района в результате российских обстрелов повреждено минимум пять жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

"В результате обстрела Двуречной Купянского района была ранена 77-летняя женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. В селе Уголковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар", – говорится в сообщении.

Также Синегубов напомнил, что в Балаклее на мине подорвалась 60-летняя женщина. Она была госпитализирована с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.