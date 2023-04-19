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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки от российских обстрелов пострадало четыре человека, еще одна женщина подорвалась на мине – ОВА

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Оккупанты обстреляли Волчанск вечером
Оккупанты обстреляли Волчанск вечером
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские войска 18 апреля обстреливали Харьковский, Чугуевский и Купянский районы Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов 19 апреля в Telegram.

Вечером оккупанты нанесли авиаудар по Волчанску. Были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов.

"В результате обстрела супруги 68 и 54 лет получили ранения. Помощь им оказали на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется", – написал Синегубов.

В селе Петропавловка Купянского района в результате российских обстрелов повреждено минимум пять жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

"В результате обстрела Двуречной Купянского района была ранена 77-летняя женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. В селе Уголковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар", – говорится в сообщении.

Также Синегубов напомнил, что в Балаклее на мине подорвалась 60-летняя женщина. Она была госпитализирована с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Волчанск, авиаудар, война России против Украины, Олег Синегубов
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