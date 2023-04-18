В Балаклее женщина подорвалась на мине "Лепесток" – ГСЧС

Женщина, находясь почти в центре города, наступила на противопехотную мину "Лепесток".

"Эта мина предназначена, чтобы калечить людей. Она гарантированно травмирует нижние конечности. Именно такие травмы получила пострадавшая женщина. С диагнозом "рваная рана левой стопы" она была госпитализирована в местную больницу", – говорится в сообщении.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий. По данным ГСЧС, Харьковская и Херсонская области наиболее загрязнены минами, потому что враг находился там дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отмечала 4 марта Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.