Впервые в Украине протез вживили в кость человека, операцию сделали ветерану войны, капитану ВСУ

"В Украине впервые имплантировали протез пациенту прямо в кость. Этим пациентом стал ветеран российско-украинской войны, капитан ВСУ, 56-летний Игорь Крупнов. Осенью автомобиль, в котором он ехал на задание вместе с побратимами, наскочил на мины. Тогда он потерял две ноги", – написал он.

Министр отметил, что технология, которую применили для Крупнова, называется остеоинтеграционным протезированием, ее преимущества – чувствительность и функциональность.

"Особенно актуальна [эта технология] для людей, которые потеряли обе конечности, ведь использовать классические протезы им сложно и часто больно. Делать первые шаги на имплантированных протезах можно уже на второй день после операции. Еще через шесть недель – полноценно ходить", – объяснил Ляшко.

По его словам, операцию делали в Первом медицинском объединении Львова, а "помочь украинским врачам взялся один из ведущих специалистов в мире – австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис", который сделал уже порядка 1,5 тыс. таких хирургических вмешательств.

"После протезирования Игорь чувствует себя хорошо, уже сделал первые шаги. Врачи довольны результатом. Всего в течение этого визита [Мудериса] остеоинтегрирующие операции провели трем украинцам", – подчеркнул Ляшко.

Львовская клиника рассказала в Facebook, что Крупнов сам вызвался быть первым пациентом, которому протез имплантируют в кость, "потому что для него важно не просто ходить, но и бегать на большие дистанции".

"В 2016 году мужчина преодолел марафон. До тяжелого ранения мечтал на свое 60-летие пробежать полумарафон. Война подкорректировала эти планы. Теперь Игорь ставит цель на протезах преодолеть дистанцию в 10 км", – объяснили в медучреждении.