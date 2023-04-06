Бизнесмен и волонтер Запорожец: Простой протез ноги стоит $30 тыс., протез с бионическим коленом – €90 тыс., протез руки – €150 тыс. А военный при ампутации может получить до €20 тыс.

"Очень важно найти правильный протез, научить человека им пользоваться. Параллельно работать с психикой, у всех есть ПТСР. Человек должен понимать, как он может работать. Работы очень много… У нас есть фирмы, которые делают в месяц 10–12 протезов. Надо протезировать порядка 1,5–2 тыс.", – рассказал он.

Запорожец отметил, что сама Украина с этой проблемой не справится. В этом ей помогает мир, но их возможности также не безграничны, отметил он.

"Допустим, одна из компаний Америки, "Простетик оф Юкрейн", Юрий Арашидзе ее возглавляет, очень большие молодцы. Это, наверное, самый большой хаб по протезированию военных. Они уже протезировали 80 человек. В месяц они делают 10–12 протезов. Лист ожидания – 600 человек. Мы созваниваемся постоянно. Я ему звоню и говорю: "Это уникальный случай. Этот боец заслуживает. У него жена в положении. Давай сделаем подарок, поставим протез". Он говорит: "Слава, я не могу. У меня 600 человек в листе ожидания", – рассказал он.

По словам волонтера, Украине помогала Германия, но она может принимать по 10–15 человек. Сейчас взялась помогать Эстония, которая взяла 10 человек на протезирование.

"Один простой протез ноги стоит где-то $30 тыс. Плюс изготовление, настройка... Получается около $50 тыс. Юрий делает 10–12 протезов. Его финансирует община штата. "Они знают, чем я занимаюсь. Хорошо, что у меня протезисты не берут гонорар за изготовление. Моя задача – только покупка комплектующих". Представьте, штат Миннеаполис, он в месяц тратит где-то $300–400 тыс. на закупку комплектующих. И это большая помощь для нас. Эстонское правительство – сейчас три человека уже получили самые современные бионические ноги при высокой ампутации. Выпускает компания "Табок". Протез называется "Джениум Икс-3". Это самое современное бионическое электронное колено, там девять датчиков. Такой протез стоит €90 тыс. 10 ампутантов эстонское правительство взяло на себя. Немцы уже не берут. Уже медстраховка не покрывает протезирование. Австрийцы берут только гражданских, не берут военных", – объяснил он.

Запорожец рассказал, какие компенсации получают военнослужащие, пережившие ампутацию.

"При высокой ампутации компенсация, которую может получить военнослужащий, составляет 670 тыс. грн. Это €15 тыс. С этого года – спасибо, услышали – подняли на 27%. То есть около 800 тыс. грн. Это простая механика. То есть человек, который теряет колено, – это высокая ампутация... А большинство ребят – как раз высокая ампутация. Он за €20 тыс. может получить протез, на котором не будет полностью функционален. Он не сможет легко подниматься по ступенькам, он не сможет бегать. Протез полностью будет без ограничений, – это €90 тыс. Государство платит €20 тыс. Наша задача – найти эту разницу", – сказал он.

Запорожец привел в пример военных, которые потеряли полностью руку по плечевой сустав. Такой протез в Германии стоит €150 тыс., а государство платит всего 500 тыс. грн.

"Когда человек может поставить простую ногу, можно ходить, хромая, с палочкой, но когда у тебя нет руки – да еще правой, – ты ограничен. А у нас есть случаи, когда нет обеих рук. Это ужасно. Поэтому мы постоянно ведем работу с организациями, благотворительными фондами, с бизнесменами, чтобы они брали на себя", – сказал волонтер.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube