Бизнесмен и волонтер Запорожец: В США ампутант имеет право посетить любой концерт, выставку безвозмездно. Ему бесплатно дают билет на поезд, самолет. Мы хотим, чтобы в Украине были такие же льготы и уважение

Я как строитель часто к этому относился несерьезно: что такое маломобильные группы, что такое подъемник, что такое пандус, что такое парковка... Сейчас, когда я везу ампутанта, мы куда-то приезжаем... В Днепре был концерт Сергея Бабкина. мы взяли одного бойца-колясочника на концерт. Ну тяжело. Трудно припарковаться, нет бровки. И когда зима... Ты должен сталкиваться с этими проблемами",– сказал он.

По словам волонтера, есть и другая проблема.

" И вторая проблема: я ожидал, что люди, пришедшие на концерт,– они подойдут, поддержат, познакомятся... У нас общество не готово принимать ампутантов. И вот сейчас находящиеся в Америке ребята на протезировании говорят: "Славо, в выходные улицы заполнены инвалидами". Там это нормальная практика... У нас пока, к сожалению, такого нет ",– объяснил Запорожец.

Он подчеркнул, что "одна из задач– это социальная адаптация, чтобы все общественные места были оборудованы, чтобы человек мог припарковаться, мог выйти, чтобы его встречали, особенно если это ампутант-военнослужащий".

"Это герой. Мы должны уважать его подвиг. Мне рассказывали, что в Америке ампутант имеет право посетить любую меру.– концерт, выставку– бесплатно. Ему бесплатно предоставляют билет на поезд, самолет. Мы сейчас хотим эту программу запустить, чтобы у нас были такие же льготы, такое же уважение ",– подчеркнул Запорожец.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать пострадавшую в Чаплино Настю говорили: "Славо, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

Запорожец рассказывал, что первых ампутантов во время полномасштабного вторжения России увидел в Чернигове, откуда вывозил тяжелораненых мирных жителей. По словам волонтера, первому его раненному пациенту-ампутанту они организовали лечение в Германии.

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Видео: Алеся Бацман/YouTube