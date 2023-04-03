Запорожец рассказал, что с волонтерами они вывезли из Чернигова около 1 тыс. человек Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

"Когда мы увидели заблокированный город, продолжая тему медицины, я сразу же секретарю Саше говорю: "Что у вас в больницах?" Он говорит: "Много раненых". Я говорю: "Давайте мы будем вывозить их". Он: "Это невозможно. "Скорая" не проедет по полю". Я говорю: "Мы – джипами". В итоге мы с военкомом договариваемся", – вспомнил он.

Волонтер рассказал, что им дали "допуск проезда через пешеходный мост в Чернигов", и таким образом удалось вывезти 33 тяжелораненых гражданских.

"Вывозили их в Куликовку, а из Куликовки – уже "скорыми" в Киев. И тогда я увидел впервые тяжелые ранения, что такое кассетные бомбы. Я увидел первых ампутантов, как людей рассекало полностью... У нас было несколько ребят... Была Катя, девочка, которая потеряла своих родителей. Они вышли набрать воду в колонках – прилет – и родители погибли сразу же. Она получила ранение в голову, ей оторвало ногу. Как врачи говорили, она 10 раз должна была умереть. Это первый мой раненый пациент-ампутант, которому потом мы организовали лечение в Германии", – отметил Запорожец.

Он также описал увиденное в больнице в Чернигове.

"Когда мы зашли 26 марта в больницу, я сразу же пошел в операционную. Меня очень сильно удивило, такой шок: в операционной стояло ведро с кровью, остатки уже не убирались. Операционная работала без уборки, без остановки. Каждый день поступало около 100–120 тяжелораненых в больницы Чернигова. И так мы отработали целый месяц, до 5 апреля", – объяснил Запорожец.

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По его словам, за все время они вывезли из Чернигова порядка 1 тыс. человек.

"Сейчас мы работаем на востоке. У нас уже около 9 тыс. эвакуированных. Сейчас у нас 20 машин скорой помощи, микроавтобусы. Мы помогаем медицинским войскам, помогаем нашим героям", – подчеркнул волонтер.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube