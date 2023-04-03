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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бизнесмен и волонтер Запорожец: 23 февраля у меня была плановая операция. Очнулся в реанимации в четыре часа утра. Взялся за телефон и увидел, что началась война

 
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Запорожец о 24 февраля 2022 года: Уже к семи утра в клинике не было медперсонала, все ушли
Запорожец о 24 февраля 2022 года: Уже к семи утра в клинике не было медперсонала, все ушли
Фото: Центр Спасіння Життя / Facebook

Ранним утром 24 февраля 2022 года известный украинский бизнесмен, глава волонтерской организации "Центр спасения жизни" Вячеслав Запорожец очнулся в реанимации, в клинике, из которой уехал весь медперсонал. Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в ответ на вопрос, как раз для него началась полномасштабная война.

"У меня интересная история. 23 февраля вечером у меня была операция запланирована на шесть часов вечера. В итоге она началась в восемь. Очнулся я в реанимации в четыре часа где-то. И сразу же взялся за телефон. И увидел новости где-то к пяти... Уже к семи утра в клинике не было медперсонала, все ушли. Еще была девушка из Минска, которая приехала на косметические операции. И одна медсестра", – сказал Запорожец.

После этого он позвонил хирургу, который его оперировал, с вопросом, как быть. 

"Он говорит: "Мы семьи собираем. Я тебе оставил антибиотик, обезбол. Бери, пожалуйста. Ты человек опытный". И в итоге в семь часов утра мы уже покинули клинику. И как раз видел панику, как все уезжают, пробки на дорогах", – рассказал волонтер.

После этого он заехал за отцом, позвонил всем друзьям и пригласил их к себе домой.

"У меня большой дом, подвальный этаж полноценный, который можно использовать как бомбоубежище. И начал всех успокаивать: "Вы должны понимать, что сейчас выезжать и остаться в заторах, ехать сутки... Лучше приезжайте ко мне в безопасное место, а потом уже определимся". Вот так началась война", – сказал Запорожец.

Он предположил, что такое начало войны – то, что он оказался в больнице, – повлияло впоследствии на направление его волонтерства.

"Тогда я уже понял, как будет работать медицина. Частная клиника моих друзей, и все-таки персонал уехал... Я звоню своему товарищу Ростиславу Валихновскому, который на Протасовом Яру имеет клинику. А у него шикарные операционные и реанимации. Я говорю: "Ростислав, давай открывать клинику". – "У меня нет персонала. Все уехали". – "Ничего страшного. Мы найдем". И я начал звонить анестезиологам, хирургам. В итоге набрали команду из четырех человек, молодых выпускников института. Мы готовились к уличным боям. В итоге познакомился с голосеевской теробороной. И стали на дежурство. В случае боевых действий они бы привозили нам раненых. Вот так начались первые дни войны", –  поделился волонтер.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Запорожец – успешный застройщик и долларовый миллионер. Инженер и владелец строительного бизнеса, доктор технических наук в сфере технологии строительного производства. Его компания строила крупные торговые сети в Украине и Казахстане. 

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запорожец активно волонтерит в Украине, занимаясь эвакуацией мирного населения и раненых, экстренной медициной, доставкой гуманитарной помощи. Входит в руководство благотворительного фонда "Лазарь", основал организацию "Центр спасения жизни".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Киев, медицина, больница, волонтеры, территориальная оборона, война России против Украины, медики, врачи, Вячеслав Запорожец
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