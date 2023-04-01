В Киеве проводят бесплатные медицинские тренинги "Навыки первой помощи для активных украинцев"

"Среднее время прибытия "скорой" по Украине составляет 20 минут, в то время как смерть от внезапной остановки сердца может наступить через пять минут, а массивное кровотечение – убить за три минуты. Полученные на тренинге знания позволят спасти жизнь человеку еще до приезда "скорой" как при травмах, связанных с войной, так и при неотложных состояниях, которые могут возникнуть и в повседневной жизни: при ДТП, при остановке сердца, падении с лестницы..." – объяснили в фонде.

Тренинг называется "Навыки первой помощи для активных украинцев", дважды в месяц он проходит в Dialog Hub на улице Владимирской. К обучению желающих организаторы привлекли команду FAST, которая уже девять лет готовит украинцев к оказанию первой помощи и пожарной безопасности.

"Наша команда всегда заботилась о безопасности и жизни украинцев. Поэтому во время войны мы не стоим в стороне и помогаем и военным, и гражданским", – объяснила директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

Она пригласила желающих на следующие тренинги.

"В ходе тренинга разбираются базовые правила и принципы оказания помощи, учат оценивать ситуации в контексте собственной безопасности, понять, что делать в случае остановки дыхания и сердца, при инсульте и сердечном приступе, иметь навыки останавливать кровотечения, оказывать помощь при травмах шеи, позвоночника и других участков тела", – отметили в фонде.