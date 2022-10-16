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Фонд Рината Ахметова провел тренинг для усыновителей

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Программа "Ринат Ахметов Детям. Сиротству нет!" подготовила запись эфира, чтобы все желающие могли посмотреть его в свободное время
Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" подготовила запись эфира, чтобы все желающие могли посмотреть его в свободное время
Фото: depositphotos.com

Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова провела очередной бесплатный тренинг на тему "Семейные тайны: о чем следует знать детям", приуроченный ко Дню усыновления. Информационное мероприятие прошло в онлайн-формате, желание принять участие в нем выразили более 200 человек. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Фонда.

Тренером выступила психолог, эксперт Киевского городского центра социальных служб Любовь Лориашвили.

"Традиция не говорить детям об их происхождении – следствие исторических травм ХХ века, когда правда могла быть опасной – например, это касалось детей "врагов народа". Но сегодня прошлое ребенка не должно определять его будущее", – отметила специалист.

Участники получили возможность получить электронные сертификаты после мероприятия и поделились своими впечатлениями.

"Очень благодарна организаторам и докладчикам за интересную информацию. Получила ответы на некоторые болезненные вопросы", – поблагодарила участница тренинга Светлана.

Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" подготовила запись эфира, чтобы все желающие могли посмотреть его в свободное время. Чтобы получить учебное пособие от Фонда Рината Ахметова для кандидатов в усыновители, нужно написать по адресу [email protected] с темой письма "Руководства".

Теги: усыновление, Фонд Рината Ахметова, дети, семья, психолог
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