Фонд Рината Ахметова провел тренинг для усыновителей

Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" подготовила запись эфира, чтобы все желающие могли посмотреть его в свободное время Фото: depositphotos.com

Тренером выступила психолог, эксперт Киевского городского центра социальных служб Любовь Лориашвили.

"Традиция не говорить детям об их происхождении – следствие исторических травм ХХ века, когда правда могла быть опасной – например, это касалось детей "врагов народа". Но сегодня прошлое ребенка не должно определять его будущее", – отметила специалист.

Участники получили возможность получить электронные сертификаты после мероприятия и поделились своими впечатлениями.

"Очень благодарна организаторам и докладчикам за интересную информацию. Получила ответы на некоторые болезненные вопросы", – поблагодарила участница тренинга Светлана.

Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" подготовила запись эфира, чтобы все желающие могли посмотреть его в свободное время. Чтобы получить учебное пособие от Фонда Рината Ахметова для кандидатов в усыновители, нужно написать по адресу [email protected] с темой письма "Руководства".