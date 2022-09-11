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ОБЩЕСТВО

В Украине подать заявку на усыновление ребенка теперь можно онлайн

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Услуга бесплатная, а подача заявки занимает не более 30 минут
Услуга бесплатная, а подача заявки занимает не более 30 минут
Фото: thedigital.gov.ua

В Украине упростили процесс усыновления. Теперь заявку и все необходимые документы для регистрации кандидатом на родительство можно подать через портал "Дія". Об этом 9 сентября сообщило Министерство социальной политики Украины.

Чтобы подать заявку на статус кандидата в усыновители нужно:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія";
  • выбрать услугу в списке, а именно "Усыновление: регистрация кандидатом";
  • заполнить базовые данные о браке и муже/жене, фактическом адресе проживания и о детях, которых хотели бы усыновить: пол, возраст и так далее;
  • дождаться получения данных из реестров – до 15 минут;
  • продолжать заполнять заявление – загрузить нужные документы, перечень которых определяется по заполненным сведениям и полученным из реестров данным;
  • подписать заявление электронной подписью и отправить его на обработку.

Услуга бесплатная, а подача заявки занимает не более 30 минут. После обработки заявки служба по делам детей проверит жилищные условия заявителя. Если все хорошо, усыновителей ожидает дальнейшая регистрация статуса кандидата.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Министерство социальной политики, усыновление, приложение Дія
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