В Украине подать заявку на усыновление ребенка теперь можно онлайн

Чтобы подать заявку на статус кандидата в усыновители нужно:
Услуга бесплатная, а подача заявки занимает не более 30 минут. После обработки заявки служба по делам детей проверит жилищные условия заявителя. Если все хорошо, усыновителей ожидает дальнейшая регистрация статуса кандидата.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".