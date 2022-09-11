В Украине подать заявку на усыновление ребенка теперь можно онлайн

Услуга бесплатная, а подача заявки занимает не более 30 минут Фото: thedigital.gov.ua

Чтобы подать заявку на статус кандидата в усыновители нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія";

выбрать услугу в списке, а именно "Усыновление: регистрация кандидатом";

заполнить базовые данные о браке и муже/жене, фактическом адресе проживания и о детях, которых хотели бы усыновить: пол, возраст и так далее;

дождаться получения данных из реестров – до 15 минут;

продолжать заполнять заявление – загрузить нужные документы, перечень которых определяется по заполненным сведениям и полученным из реестров данным;

подписать заявление электронной подписью и отправить его на обработку.

Услуга бесплатная, а подача заявки занимает не более 30 минут. После обработки заявки служба по делам детей проверит жилищные условия заявителя. Если все хорошо, усыновителей ожидает дальнейшая регистрация статуса кандидата.