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Украина вернула в июне 44 ребенка, которых оккупанты насильно вывезли в Россию и ОРДЛО – Минреинтеграции

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Глава Минреинтеграции говорила, что известно о почти 240 тыс. депортированных детей
Глава Минреинтеграции говорила, что известно о почти 240 тыс. депортированных детей
Фото: ЕРА (архив)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины проинформировало 5 июля, что на подконтрольную украинским властям территорию вернули 44 украинских ребенка, которые были вывезены российскими оккупантами.

"В прошлом месяце при содействии Министерства по вопросам реинтеграции вернули 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на ВОТ (временно оккупированные территории. – "ГОРДОН") и в РФ. [...] Большинство из возвращенных – дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что его специалисты уже разработали алгоритм, "как следует вести себя, если вам стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в РФ".

"Кроме того, правительство разрабатывает изменения в механизм усыновления детей во время военного положения. Это поможет маленьким украинцам, потерявшим родителей, найти новую семью и чувствовать защиту и заботу", – объяснили в Минреинтеграции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.

23 апреля на тот момент украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Глава Минреинтеграции, вице-премьер Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: Россия, война, усыновление, дети, украинцы, война России против Украины, ОРДЛО, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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