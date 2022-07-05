Украина вернула в июне 44 ребенка, которых оккупанты насильно вывезли в Россию и ОРДЛО – Минреинтеграции

Глава Минреинтеграции говорила, что известно о почти 240 тыс. депортированных детей Фото: ЕРА (архив)

"В прошлом месяце при содействии Министерства по вопросам реинтеграции вернули 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на ВОТ (временно оккупированные территории. – "ГОРДОН") и в РФ. [...] Большинство из возвращенных – дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что его специалисты уже разработали алгоритм, "как следует вести себя, если вам стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в РФ".

"Кроме того, правительство разрабатывает изменения в механизм усыновления детей во время военного положения. Это поможет маленьким украинцам, потерявшим родителей, найти новую семью и чувствовать защиту и заботу", – объяснили в Минреинтеграции.

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