Украина вернула в июне 44 ребенка, которых оккупанты насильно вывезли в Россию и ОРДЛО – Минреинтеграции

"В прошлом месяце при содействии Министерства по вопросам реинтеграции вернули 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на ВОТ (временно оккупированные территории. – "ГОРДОН") и в РФ. [...] Большинство из возвращенных – дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки", – говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что его специалисты уже разработали алгоритм, "как следует вести себя, если вам стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в РФ".
"Кроме того, правительство разрабатывает изменения в механизм усыновления детей во время военного положения. Это поможет маленьким украинцам, потерявшим родителей, найти новую семью и чувствовать защиту и заботу", – объяснили в Минреинтеграции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
23 апреля на тот момент украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Глава Минреинтеграции, вице-премьер Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.