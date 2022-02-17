Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании медпомощи. Ранее нардепы документ не поддержали

Проект закона был зарегистрирован 12 ноября 2021 года. 15 декабря Раде не хватило четырех голосов для его принятия, после чего документ отправили на доработку.

17 февраля 2022 года доработанный законопроект поддержал 241 народный депутат.

"Доработанный законопроект также предусматривает закрепление на уровне закона гарантий относительно минимальной заработной платы медицинских и фармацевтических работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а также возможность устанавливать в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения оплату от физических и юридических лиц за предоставление им услуг медицинского обслуживания, не покрываемых программой медицинских гарантий по медицинскому обслуживанию населения и в других случаях, устанавливаемых законодательством", – объяснили в Раде.

Спикер парламента Руслан Стефанчук предлагал народным избранникам вдвое сократить срок подготовки законопроекта ко второму чтению, но это предложение получило только 180 голосов при необходимых 226.