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Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании медпомощи. Ранее нардепы документ не поддержали

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В первом чтении документ принят со второй попытки
В первом чтении документ принят со второй попытки
Фото: Верховна Рада України / Facebook

17 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1912-IX об усовершенствовании предоставления медицинской помощи, который предусматривает изменения в системе медицинских гарантий. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект закона был зарегистрирован 12 ноября 2021 года. 15 декабря Раде не хватило четырех голосов для его принятия, после чего документ отправили на доработку.

17 февраля 2022 года доработанный законопроект поддержал 241 народный депутат.

"Доработанный законопроект также предусматривает закрепление на уровне закона гарантий относительно минимальной заработной платы медицинских и фармацевтических работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а также возможность устанавливать в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения оплату от физических и юридических лиц за предоставление им услуг медицинского обслуживания, не покрываемых программой медицинских гарантий по медицинскому обслуживанию населения и в других случаях, устанавливаемых законодательством", – объяснили в Раде.

Спикер парламента Руслан Стефанчук предлагал народным избранникам вдвое сократить срок подготовки законопроекта ко второму чтению, но это предложение получило только 180 голосов при необходимых 226.

Контекст:

В пояснительной записке к документу сказано, что его целями являются, в частности, обновить положения предоставления паллиативной помощи, обеспечение доступа к электронной системе здравоохранения, закрепление механизма реализации программы медицинских гарантий, актуализация и уточнение положений, касающихся функций Национальной службы здоровья, исключить возможность тратить средства программы медицинских гарантий на цели, которые к этому непосредственно не относятся.

Теги: Верховная Рада, медицина, здоровье, парламент, законопроект, Руслан Стефанчук, здравоохранение, нардеп
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