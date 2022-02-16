Рада изменила порядок индексации пенсий и определила, кто может выйти на пенсию досрочно

Документ определяет, что для военнослужащих, госслужащих, ученых и других пенсионеров индексация пенсий будет проходить ежегодно на общих условиях.

Досрочно смогут выйти на пенсию в случае наличия соответствующего стажа многодетные матери (родившие и воспитавшие пять и более детей); работники, с которыми расторгнут трудовой договор за 1,5 года до достижения пенсионного возраста или которые не могут осуществлять должностные обязанности из-за состояния здоровья; родители тяжелобольных детей.

Действие закона распространяется на людей, получивших инвалидность в результате войны. Документ устанавливает минимальные размеры таких пенсий.

По данным "Судебно-юридической газеты", в главном юридическом управлении Рады "сомневаются в реализации принятого закона в пользу граждан". По мнению юристов, некоторые положения документа не соответствуют принципу правовой определенности и могут противоречить, в частности, законам "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В управлении считают, что документ требует значительной доработки.

В первом чтении этот законопроект был принят 9 сентября 2021 года.