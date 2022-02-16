Рада изменила порядок индексации пенсий и определила, кто может выйти на пенсию досрочно

Документ определяет, что для военнослужащих, госслужащих, ученых и других пенсионеров индексация пенсий будет проходить ежегодно на общих условиях.
Досрочно смогут выйти на пенсию в случае наличия соответствующего стажа многодетные матери (родившие и воспитавшие пять и более детей); работники, с которыми расторгнут трудовой договор за 1,5 года до достижения пенсионного возраста или которые не могут осуществлять должностные обязанности из-за состояния здоровья; родители тяжелобольных детей.
Действие закона распространяется на людей, получивших инвалидность в результате войны. Документ устанавливает минимальные размеры таких пенсий.
По данным "Судебно-юридической газеты", в главном юридическом управлении Рады "сомневаются в реализации принятого закона в пользу граждан". По мнению юристов, некоторые положения документа не соответствуют принципу правовой определенности и могут противоречить, в частности, законам "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В управлении считают, что документ требует значительной доработки.
В первом чтении этот законопроект был принят 9 сентября 2021 года.
По данным Пенсионного фонда на начало 2022 года, всего в Украине 10,8 млн пенсионеров, почти половина из них получает пенсии меньше 3 тыс. грн.
12 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам старше 70 лет со стажем работы 30–35 лет размер минимальной пенсии повысят до 3 тыс. грн, и анонсировал расширение программы доплат к пенсии для лиц, которым исполнилось 70 лет.
Весной 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.