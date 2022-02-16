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Рада изменила порядок индексации пенсий и определила, кто может выйти на пенсию досрочно

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Рада определила условия досрочного выхода на пенсию
Рада определила условия досрочного выхода на пенсию
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада назначила дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта, начиная с 2022 года. За принятие законопроекта №4668 во втором чтении и в целом 15 февраля проголосовали 352 народных депутата, сообщила пресс-служба парламента.

Документ определяет, что для военнослужащих, госслужащих, ученых и других пенсионеров индексация пенсий будет проходить ежегодно на общих условиях.

Досрочно смогут выйти на пенсию в случае наличия соответствующего стажа многодетные матери (родившие и воспитавшие пять и более детей); работники, с которыми расторгнут трудовой договор за 1,5 года до достижения пенсионного возраста или которые не могут осуществлять должностные обязанности из-за состояния здоровья; родители тяжелобольных детей.

Действие закона распространяется на людей, получивших инвалидность в результате войны. Документ устанавливает минимальные размеры таких пенсий.

По данным "Судебно-юридической газеты", в главном юридическом управлении Рады "сомневаются в реализации принятого закона в пользу граждан". По мнению юристов, некоторые положения документа не соответствуют принципу правовой определенности и могут противоречить, в частности, законам "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В управлении считают, что документ требует значительной доработки.

В первом чтении этот законопроект был принят 9 сентября 2021 года.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда на начало 2022 года, всего в Украине 10,8 млн пенсионеров, почти половина из них получает пенсии меньше 3 тыс. грн.

12 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам старше 70 лет со стажем работы 30–35 лет размер минимальной пенсии повысят до 3 тыс. грн, и анонсировал расширение программы доплат к пенсии для лиц, которым исполнилось 70 лет.

Весной 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.

Теги: Верховная Рада, пенсии, парламент, законопроект, пенсионеры, пенсия
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