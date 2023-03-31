В Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании от "Спасаем жизнь" и Protez Hub

Онлайн-платформа позволит понять последовательность этапов реабилитации и протезирования пострадавших от момента травмирования до возвращения домой с протезом, разобраться в процессе выбора протеза, а также четче очертить роль различных специалистов в восстановлении утратившего конечность человека. Ресурс пригодится как специалистам по протезированию, так и пострадавшим, а также их семьям и друзьям, отмечают в пресс-службе.

"Протезирование и реабилитация людей, лишившихся конечностей в результате войны, – одно из крупных направлений работы инициативы "Спасаем жизнь". Совместную с Protez Hub программу сейчас проходят 42 военнослужащих и мирных жителя, а 10 из них уже получили протезы. Создание образовательной платформы – важная составляющая возвращения пострадавших к полноценной жизни. Ведь она позволит шаг за шагом пройти все этапы протезирования и восстановления, уяснить потребности людей с ампутациями и повысить качество медицинских услуг", – рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Обучение медицинского персонала направлено на более качественное предоставление услуг по протезированию конечностей и сопутствующей реабилитации, отметили в компании. Платформа содержит пять курсов: реабилитационных, для специалистов по протезированию и уходу за пациентами. Курсы состоят из 34 видеолекций от 16 украинских и зарубежных практиков, экспертов и ученых. К лекциям прилагаются материалы, которые пользователи смогут распечатать и применять каждый день. После окончания обучения участники получат сертификаты согласованного с Министерством здравоохранения Украины образца.

"Команда Protez Hub помогает развивать отрасль протезирования конечностей в Украине с 2015 года. Создание платформы "База знаний: Protez Hub" было логичным и своевременным решением, и я искренне горжусь тем, что мы воплотили его в жизнь. Я благодарна нашим партнерам – "Спасаем жизнь" компании "Метинвест" – за то, что они поняли важность разработки и существования такого ресурса и поддержали эту идею", – сказала президент Protez Hub Антонина Кумко.

Иинициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тыс. человек на сумму €8,4 млн. Украинцы получили более 4 тыс. тонн продуктов питания и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование более чем на €246 тыс. Донорами проекта стали более 200 компаний со всего мира. К инициативе присоединились 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" – протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.