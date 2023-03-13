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13 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака

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Зибров: Мне кажется, что время остановилось. Однообразным становится. Только насыщается войной, потерями, боями
Зибров: Мне кажется, что время остановилось. Однообразным становится. Только насыщается войной, потерями, боями
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть его концертов проходит для украинских защитников в госпиталях, на военных базах и в реабилитационных центрах.

"Мне кажется, что время остановилось. Однообразным становится. Только насыщается войной, потерями, боями. У меня этот год очень насыщенный: много встреч, много концертов. Невероятное количество. Я даже не думал, что их будет столько. Но 90% – по нашим бригадам ездим. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака", – рассказал певец.

Зибров признался, что после выступления перед украинскими защитниками в Институте рака полчаса сидел в машине за рулем и не мог никуда ехать.

"Там 15 палат по двое-трое ребят. И это было страшнее, наверное... С главным врачом идем, она говорит: "У этого первая стадия, вторая, этих мы быстренько поставим". А протез потом поставят им или в Германии, или здесь. Если нет руки или ноги. И вот заходим в палату, где третья стадия или четвертая. И ты понимаешь, что этим ребятам будет очень сложно выкарабкаться из этой беды",  сказал Зибров.

Он отметил, что во время обхода знакомился с каждым из ребят, предлагал вместе позвонить близким, пел песни.

"Честно говоря, на 10-й палате я ощущаю, что у меня сил нет. Потому что надо в каждую палату зайти с оптимизмом, настроить ребят. И когда я вышел после этого обхода на улицу, сел в машину и замер. Мне кажется, замерло сердце и дыхания у меня не было. Потом приехал домой и просто лежал, смотрел в  потолок. Мне тяжело? Нам тут тяжело? Тяжело вот этим воинам, которые нас защищают, которых надо благодарить каждый день. Потому что они совершают подвиг". 

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени П.И. Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: военные, протезы, реабилитация, госпиталь, война России против Украины, Павел Зибров, певец
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