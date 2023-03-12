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12 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик

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Зибров: Прибежала Марина, в двери постучала и говорит: "Паша, война". Я говорю: "Какая война?"
Зибров: Прибежала Марина, в двери постучала и говорит: "Паша, война". Я говорю: "Какая война?"
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что они с женой Мариной первые две недели после полномасштабного вторжения РФ в Украину оставались в Киеве, а после выехали в Черновцы.

По словам артиста, рано утром 24 февраля 2022 года его разбудила жена.

"Спокойно спал, когда в полпятого прибежала Марина, в двери постучала и говорит: "Паша, война". Я говорю: "Какая война?" Перевернулся на другой бок. Но слышу: взрывы. Один взрыв страшный, второй... У нас рядом Васильков, бомбили аэродром, я так понимаю, и летали вертолеты над нашим домом. Пролетели два, страшно гудели. Вот тогда я понял, что на самом деле война", – рассказал певец.

Зибров отметил, что после этого они включили телефоны и принялись обзванивать друзей.

"Ясно, что думали, куда бежать. Сразу паника. Посмотрели, что все дороги забиты, бензин нигде не возьмешь. Я все-таки мужчина, говорю: "Тихо, спокойно. Давайте разберемся. Дайте сутки-двое", – признался артист. – Мы были в Киеве две недели. Честно говоря, за эти две недели я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался просто нервный тик. И я понял, что надо. Она говорит: "Надо уезжать из Киева". Потому что взрывы уже в Гостомеле, уже рядом автобазу взорвали. Рядом с нами недалеко воинская часть. Бомбили ее. Поэтому мы думали, куда поехать. И поняли, что никто ничего не предлагает". 

Зибров рассказал, что в тот момент им позвонили из Черновцов родители украинской певицы Алины Гросу (Grosu) и пригласили приехать к ним. Певец признался, что его дочь Диана не захотела с ними уезжать и осталась в Киеве.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года. Через три года в семье родилась дочь Диана.

У супругов есть сыновья от первых браков: у Павла – Сергей (родился в 1983 году), у Марины – Александр (1982).

После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки. Кадры с убитыми мирными жителями Киевской области шокировали мир.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Киев, Васильков, война России против Украины, Павел Зибров, Марина Зиброва
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