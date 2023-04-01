Аптеки могут продавать рецептурные препараты без рецепта до конца военного положения, если провизор объяснит покупателю инструкцию – постановление КМУ

На то, что правительство еще в прошлом году внесло соответствующие изменения в лицензионные условия производства, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, а также импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина".
Согласно постановлению, отпуск рецептурных лекарственных средств (кроме наркотиков и прекурсоров), которые подлежат продаже по рецепту, "может осуществляться без рецепта врача при условии предоставление пациентам работниками аптек и их структурных подразделений разъяснения о необходимости их применения согласно указанной инструкции".
Накануне в Минздраве дали подробные разъяснения о введении третьего этапа программы использования электронных рецептов. Перечень и условия рецептурных лекарств не меняются, по электронному рецепту будут отпускаться те же лекарства, что и раньше по бумажному, заявили с министерстве.
С 1 августа 2022 года Минздрав начал внедрять электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность доступна в учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).
С 1 ноября в Украине ввели электронный рецепт на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Такой рецепт действителен 10 суток.
С 1 апреля запускается третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства. В Минздраве при этом объяснили, что список рецептурных препаратов в Украине не расширяют.