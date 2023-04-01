Аптеки могут продавать рецептурные препараты без рецепта до конца военного положения, если провизор объяснит покупателю инструкцию – постановление КМУ

С 1 апреля в Украине начался третий этап внедрения электронных рецептов Фото: Аптека Доброго Дня / Facebook

На то, что правительство еще в прошлом году внесло соответствующие изменения в лицензионные условия производства, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, а также импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению, отпуск рецептурных лекарственных средств (кроме наркотиков и прекурсоров), которые подлежат продаже по рецепту, "может осуществляться без рецепта врача при условии предоставление пациентам работниками аптек и их структурных подразделений разъяснения о необходимости их применения согласно указанной инструкции".

Накануне в Минздраве дали подробные разъяснения о введении третьего этапа программы использования электронных рецептов. Перечень и условия рецептурных лекарств не меняются, по электронному рецепту будут отпускаться те же лекарства, что и раньше по бумажному, заявили с министерстве.