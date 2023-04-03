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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Когда первый раз ехали в Чернигов, военные остановили: “Куда едете?” – “В Чернигов“. – “Вы придурки? Там бой идет”

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Запорожец отметил, что первый раз вывозил людей из Чернигова 8 марта 2022 года
Запорожец отметил, что первый раз вывозил людей из Чернигова 8 марта 2022 года
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский бизнесмен, глава волонтерской организации "Центр спасения жизни" Вячеслав Запорожец рассказал, как в марте 2022 года принимал участие в вывозе женщин и детей из Чернигова, за который шли бои с российскими оккупантами.

"За ужином, понятно, телевизор включен, и как раз рассказывают о Чернигове. Это 7 марта. Как раз когда Чернигов пытались взять в кольцо. Показывают, что очень много людей хотят выехать. И я сразу же говорю себе, что завтра утром поедем в Чернигов. Я принимаю такое решение, не говорю семье. Заму говорю: "Утром в восемь выезд". Утром просыпаемся, садимся в машины – и едем в Чернигов, не зная ситуации. Я обращаю внимание, что трасса Киев – Чернигов пустая. Как-то непонятно. Это уже было 8 марта", – сказал волонтер.

Запорожец отметил, что тогда они ехали на двух не бронированных джипах, куда могли взять 15 человек, им помогала волонтер из Чернигова.

"Она говорит: "Я состою в черниговском чате беженцев. Там очень много женщин и детей. Выезжай смело". И через полчаса буквально она говорит: "Возле драмтеатра есть школа. Там ждет 15 человек, пять семей, женщин и детей". Очень быстро это организовалось. В итоге на въезде в Чернигов мы видим бой. В этот день орки впервые вышли на черниговскую трассу... Киенка тогда усиленно бомбилась. И нам пришлось объезжать", – вспомнил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По словам волонтера, дорогу им показали.

"Военные говорят: "Куда вы едете?" Я говорю: "В Чернигов". – "Вы придурки? Там бой идет". А я говорю: "Там женщины и дети нас ждут. Понимаешь?" – "Я тебе ничего не обещаю. Это опасно. Попробуй через Киенку заехать, через Куликовку по полям". И нам чудом повезло. Тогда 8 числа мы реально увидели первый бой. Мы увидели подбитую технику нашу, мы увидели раненых ребят. Они говорили: "Если заедете в город, не выедете. У вас буквально полчаса-час", – объяснил Запорожец.

Он отметил, что в Чернигове была паника.

"Подъезжаем к драмтеатру. У меня был телефон одной из женщин, которых мы должны были забрать. Они говорят: "Вы приехали? Мы не верили". И хорошо, что они были уже собраны. Мы быстро погрузились. И на выезде нас не выпускает черниговская тероборона: "Мы вас не выпустим. Там идет бой". Я объясняю: "Друже, мы только что оттуда. Я знаю, как выехать из Чернигова по полю. У меня женщины и дети. Я их не могу обратно сейчас". В итоге удалось его убедить. И мы по полям выехали из Чернигова", – рассказал Запорожец.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Бои за Чернигов продолжались с 24 февраля по 2 апреля 2022 года, российским оккупантам не удалось захватить украинский город. Чернигов получил отличие "Город-герой".

Запорожец – успешный застройщик и долларовый миллионер. Инженер и владелец строительного бизнеса, доктор технических наук в сфере технологии строительного производства. Его компания строила крупные торговые сети в Украине и Казахстане. 

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запорожец активно волонтерит в Украине, занимаясь эвакуацией мирного населения и раненых, экстренной медициной, доставкой гуманитарной помощи. Входит в руководство благотворительного фонда "Лазарь", основал организацию "Центр спасения жизни".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Чернигов, война, эвакуация, волонтер, волонтеры, дети, война России против Украины, женщины, Вячеслав Запорожец
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