Бизнесмен и волонтер Запорожец: Многие устали донатить. В начале войны мы собирали 400 тыс. за два часа. Сейчас я уже не надеюсь получать донаты и помощь от простых граждан

Бацман отметила, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину "включались практически все" – волонтерили или по меньшей мере донатили посильные для себя суммы. Но сейчас, по ее словам, в волонтерской деятельности остались только те, кто занимается этим, по сути, профессионально, и "кто-то уже не вытягивает".

"Конечно, год войны... Скажем так, многие устали. И тех донатов, которые были в первые месяцы [уже нет]. Я помню, была проблема с заправкой машин. И после публикации на Telegram-канале "Правда Геращенко" за два часа мы собрали 400 тыс. грн. Сейчас, я вам скажу честно, я уже не надеюсь получать донаты и помощь от простых граждан. Потому что понимаю, что доходов нет, а жить дорого. Давайте говорить откровенно. За электричество надо платить, за газ надо платить", – сказал Запорожец.

Он подчеркнул, что сейчас волонтерам надо больше надеяться на работающие структуры – на бизнес, на иностранных партнеров, и должна быть работа с государством.

Запорожец отметил, что его организация наладила взаимодействие с Минздравом, а также постоянно проводит встречи с представителями Минсоцполитики и Минветеранов, чтобы создать сеть по протезированию и реабилитации в Украине.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

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