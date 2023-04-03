ОККО закрыла сбор на "Довгі РУКи ТрО" фонду "Повернись живим", перечислив 48 млн грн

Средства на каждую область – от 10,8 млн грн до 32,4 млн грн – аккумулировали отдельно, поскольку силы теробороны сформированы по территориальному принципу, и регионы имеют от одной до трех бригад. Благодаря помощи от компании удалось закрыть финансирование для ТрО Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой областей Украины. В регионах не хватало от 22 до 55% нужной суммы.

"Мы помогаем ВСУ – и напрямую, и через волонтерские организации. В партнерстве с "Повернись живим" запустили и почти завершили проект "Око за Око". Первый из 25 разведкомплексов "Шарк" был передан военным, остальные уже в работе. В апреле запускаем еще один масштабный совместный проект, над которым активно работаем. Но на этом мы не останавливаемся. Сегодня наша компания решила внести свой вклад в вооружение ТрО и ускорить сбор на важную инициативу фонда. Таким образом мы полностью закрываем сбор на разведывательно-ударные комплексы для сил территориальной обороны, – рассказал СЕО ОККО Василий Даниляк. – "Повернись живим" знают и работают над актуальными потребностями на передовой, наша же цель системно укреплять армию и приближать победу".

"На вооружении ТрО есть минометы калибра 60 и 82 мм. Мы же закупим 120-ки, которые увеличат дальность огневого поражения с четырех до 7,1 км. А значит, значительно усилят способность давать отпор врагу, – отметил директор департамента развития и партнерства "Повернись живим" Олег Карпенко. – Силы территориальной обороны защищают и освобождают от оккупантов Украину вдоль всего фронта. К примеру, вместе с другими родами войск ВСУ сдерживают россиян на одном из самых тяжелых направлений – Бахмутском. Своевременная масштабная помощь нашего партнера компании ОККО позволит скорейшим образом обеспечить РУКами защитников".

В общей сложности оборудование получит 31 бригада ТрО.

Каждый из разведывательно-ударных комплексов состоит из: