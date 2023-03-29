"Кацапским тюльпанам не место на нашей земле". Украинские военные уничтожили российский самоходный миномет

"Кацапским тюльпанам не место на нашей земле! Украинская артиллерия выпиливает российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". Красиво... Люблю такое. Спасибо ребятам за настроение!" – написал Тарнавский.

Где именно была уничтожена российская военная техника, он не уточнил.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.