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Польша решила увеличить производство боеприпасов перед возможным контрнаступлением ВСУ

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Моравецкий призвал строить заводы для производства снарядов на территории Польши
Моравецкий призвал строить заводы для производства снарядов на территории Польши
Фото: EPA

Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии возможного весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом 29 марта заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.

По словам Моравецкого, Польша планирует выделить 2 млрд злотых ($462,5 млн) на инвестиции из бюджета.

Это обязательство увеличит потенциал приобретения боеприпасов в Польше, отметил премьер. Он сообщил, что Совет министров принял постановление о создании национальной программы боеприпасов.

Моравецкий призвал государственные и частные структуры, иностранных партнеров ознакомиться с этим приоритетом, который планируется выполнить на территории Польши в кратчайшие сроки.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155-мм калибра.

20 марта в ЕС согласовали закупку миллиона снарядов для Украины. На программу будет выделено €2 млрд.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, контрнаступление
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