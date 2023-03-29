Польша решила увеличить производство боеприпасов перед возможным контрнаступлением ВСУ

По словам Моравецкого, Польша планирует выделить 2 млрд злотых ($462,5 млн) на инвестиции из бюджета.

Это обязательство увеличит потенциал приобретения боеприпасов в Польше, отметил премьер. Он сообщил, что Совет министров принял постановление о создании национальной программы боеприпасов.

Моравецкий призвал государственные и частные структуры, иностранных партнеров ознакомиться с этим приоритетом, который планируется выполнить на территории Польши в кратчайшие сроки.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155-мм калибра.

20 марта в ЕС согласовали закупку миллиона снарядов для Украины. На программу будет выделено €2 млрд.