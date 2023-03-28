В Польше по делу о шпионаже в пользу России задержали уже 12 человек

Всего в рамках ликвидации шпионской сети ABW задержало 12 человек.

Жарын рассказал, что речь идет о людях, которые выполняли "конкретные задачи" российских спецслужб – и "типично разведывательную деятельность", и антипольскую пропаганду.

В частности, члены шпионской сети собирали информацию о поставках в Украину.

О ликвидации сети, которая работала на РФ и должна была вести подготовку к диверсионной деятельности, СМИ сообщили 16 марта. Спецслужбы задержали шесть человек, которые, по данным журналистов, являются иностранцами "из-за восточной границы".

Предполагаемых шпионов задержали в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.