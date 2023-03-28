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В Польше по делу о шпионаже в пользу России задержали уже 12 человек

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Задержания проводило ABW
Задержания проводило ABW
Фото: ЕРА

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало еще трех человек, которые фигурируют в деле о шпионской сети, которая работала на Россию. Об этом 28 марта со ссылкой на координатора спецслужб Польши Станислава Жарына проинформировало агентство PAP.

Всего в рамках ликвидации шпионской сети ABW задержало 12 человек.

Жарын рассказал, что речь идет о людях, которые выполняли "конкретные задачи" российских спецслужб – и "типично разведывательную деятельность", и антипольскую пропаганду.

В частности, члены шпионской сети собирали информацию о поставках в Украину.

О ликвидации сети, которая работала на РФ и должна была вести подготовку к диверсионной деятельности, СМИ сообщили 16 марта. Спецслужбы задержали шесть человек, которые, по данным журналистов, являются иностранцами "из-за восточной границы".

Предполагаемых шпионов задержали в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Польша, шпионаж, диверсия, спецслужбы, иностранцы
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