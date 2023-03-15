В Польше разоблачили шпионскую сеть, которая работала на Россию – СМИ

Спецслужбы обнаружили камеры в том числе недалеко от аэропорта, через который идет военная помощь Украине Фото: Port Lotniczy "Rzeszów - Jasionka" / Facebook

Спецслужбы задержали шесть человек. По данным источников радиостанции, задержанные являются иностранцами "из-за восточной границы". На железной дороге и объектах критической инфраструктуры в связи с этим введен режим повышенной готовности.

В рамках расследования сотрудники ABW задержали шесть человек, а на железнодорожных путях и объектах национальной критической инфраструктуры из-за деятельности сети была объявлена тревога.

Предполагаемых шпионов задержали в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

Согласно информации, полученной RMF 24, речь идет прежде всего об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе возле аэропорта в Ясенке недалеко от Жешува. Аэропорт является главным транзитным пунктом западного оружия и боеприпасов для Украины. Также камеры были найдены в других частях Польши.