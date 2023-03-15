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В Польше разоблачили шпионскую сеть, которая работала на Россию – СМИ

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Спецслужбы обнаружили камеры в том числе недалеко от аэропорта, через который идет военная помощь Украине
Спецслужбы обнаружили камеры в том числе недалеко от аэропорта, через который идет военная помощь Украине
Фото: Port Lotniczy "Rzeszów - Jasionka" / Facebook

Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была вести подготовку к диверсионной деятельности. Об этом сообщает RMF 24 15 марта.

Спецслужбы задержали шесть человек. По данным источников радиостанции, задержанные являются иностранцами "из-за восточной границы". На железной дороге и объектах критической инфраструктуры в связи с этим введен режим повышенной готовности.

В рамках расследования сотрудники ABW задержали шесть человек, а на железнодорожных путях и объектах национальной критической инфраструктуры из-за деятельности сети была объявлена тревога.

Предполагаемых шпионов задержали в связи с обнаружением скрытых камер на важных маршрутах и железнодорожных узлах, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

Согласно информации, полученной RMF 24, речь идет прежде всего об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе возле аэропорта в Ясенке недалеко от Жешува. Аэропорт является главным транзитным пунктом западного оружия и боеприпасов для Украины. Также камеры были найдены в других частях Польши.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Польша, шпионаж, железная дорога, диверсия, задержание
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