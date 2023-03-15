Космическую компанию из Люксембурга подозревают в предоставлении спутниковых снимков ЧВК "Вагнер"

Spacety Luxembourg SA является дочерней фирмой китайской компании Spacety China. 26 января министерство финансов США ввело против обеих компаний санкции.

Американские чиновники заявляли, что Spacety China предоставляла российской компании Terra Tech спутниковые снимки, сделанные над Украиной. В дальнейшем эти снимки, по данным минфина, использовали боевики ЧВК "Вагнер".

Санкции против Spacety Luxembourg SA были введены, поскольку она находится в собственности Spacety China, а также за то, что она "действовала или намеревалась действовать от имени или в интересах компании Spacety China".

В самой компании Spacety China 29 января опубликовали заявление, в котором отвергли все обвинения и утверждали, что не сотрудничали с Россией после введения международных санкций против страны.

"Все наши продукты и услуги используются в гражданских и коммерческих целях и не предполагают никакого военного применения. Мы никогда не имели никаких коммерческих отношений, не заключали никаких сделок и не подписывали никаких соглашений с российской организацией, обвиненной Соединенными Штатами, и мы прекратили все коммерческие отношения или бизнес с другими российскими организациями с начала российско-украинской войны, и мы никогда и ни в какой форме не участвовали в военной деятельности в поддержку российско-украинской войны и ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

В то же время RTL, ссылаясь на министерство экономики Люксембурга, написал 14 марта, что Spacety Luxembourg SA подозревают также в нарушении европейских санкций и закона об экспортном контроле от 27 июня 2018 года.

В связи с разоблачениями и санкциями контракт на открытие офисов компании в стране был расторгнут, а некоторые учреждения (например, Люксембургский институт науки и технологий) приостановили свое текущее сотрудничество с компанией.