"Наша страна уже платит высокую цену". Сербский министр призвал ввести санкции против России

"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводила санкции против России, и это становится невыносимо. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание", – написал он.

Баста заявил, что полностью поддерживает Вучича в защите государственных и национальных интересов и доверяет ему.

"Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу", – заявил министр.