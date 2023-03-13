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"Наша страна уже платит высокую цену". Сербский министр призвал ввести санкции против России

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Раде Баста призвал правительство Сербии сделать заявление о санкциях против РФ
Раде Баста призвал правительство Сербии сделать заявление о санкциях против РФ
Фото: srbija.gov.rs

Министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение санкций против Российской Федерации. Об этом он написал в Instagram 13 марта.

"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводила санкции против России, и это становится невыносимо. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание", – написал он.

Баста заявил, что полностью поддерживает Вучича в защите государственных и национальных интересов и доверяет ему.

"Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу", – заявил министр.

Контекст:

Сербия осудила агрессию РФ против Украины, но отказывается вводить санкции против страны-агрессора. В МИД Украины в апреле 2022 года выражали разочарование по этому поводу, а канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал в июне, что Сербия как страна, стремящаяся стать членом Европейского союза, должна присоединиться к санкциям ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Вучич объяснял, что причина такой позиции его страны в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением.

В июле Сербия, полностью зависящая от российского газа, объявила о намерении закупать газ также у Азербайджана. В августе Вучич заявил, что его страна ищет альтернативу российской нефти.

Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников, только 12 марта 2022 года. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины". 

23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".

26 января 2023 года министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич впервые заговорил о том, что Белград может ввести санкции против России.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, санкции, Сербия, Александр Вучич, война России против Украины
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