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Ряд высланных из ЕС дипломатов РФ, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами, теперь работают в Сербии – СМИ

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Россия отправила в Сербию некоторых сотрудников дипмиссий, которых выслали страны ЕС, говорится в расследовании
Россия отправила в Сербию некоторых сотрудников дипмиссий, которых выслали страны ЕС, говорится в расследовании
Фото: depositphotos.com

Некоторые из российских дипломатов, которых после начала полномасштабного вторжения выслали из стран ЕС, все равно остались в Европе, устроившись на работу в посольство в Сербии. Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода", опубликованном 13 марта.

С начала российского вторжения и до конца 2022 года страны ЕС выслали почти 500 российских дипломатов и административных сотрудников. Многие из этих стран, такие как Нидерланды, Хорватия, Польша, Чехия и Эстония, сократили численность российских дипломатических миссий на количество высланных. При этом в Сербии, которая не вводила санкций против РФ, российское дипломатическое присутствие выросло: в феврале 2022 года в стране работало 54 российских дипломата, а в марте 2023 года – 62.

Журналисты выяснили, что по меньшей мере два из этих дипломатов имеют связи с российскими спецслужбами.

11 апреля 2022 года Хорватия объявила, что высылает из страны 18 российских дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства. В списке высланных был второй секретарь посольства, 38-летний Алексей Иваненко. Через полгода после высылки из Хорватии, в октябре, имя Алексея Иваненко и его жены появилось в дипломатическом списке МИД Сербии. Там он пошел на повышение и стал первым секретарем посольства. По данным журналистов, в 2010–2011 годах Иваненко работал инженером в 16-м центре ФСБ, который власти США считают ответственным за хакерские атаки на американские объекты критической инфраструктуры.

В марте 2022 года Польша выслала 45 российских дипломатов. По данным контрразведки Польши, всех их заподозрили в шпионаже. Среди них был советник российской дипломатической миссии Михаил Генералов, пишет "Радио Свобода". Теперь Генералов в том же статусе числится на сайте сербского МИД среди сотрудников российского посольства в Сербии. Журналисты отмечают, что в Москве он был прописан в ведомственном доме Службы внешней разведки.

Еще один российский дипломат, работающий сейчас в посольстве в Сербии вторым секретарем, – 38-летний Дмитрий Барабин. Он должен был находиться в Гааге, но его отказались туда пускать после назначения. В марте 2022 года Нидерланды выслали еще 17 сотрудников дипмиссии "из-за представляемой ими угрозы национальной безопасности". В октябре журналисты из России, Бельгии и Нидерландов получили доступ к именам этих людей и доказали причастность некоторых из них к ГРУ и СВР. 

Также в посольстве России в Белграде работает советником покинувший свой пост второго секретаря посольства России в Хельсинки Петр Долгошеин. Помощником военного атташе в посольстве России в Белграде стал Евгений Анпилов, по данным СМИ, в 2017 году являвшийся сотрудником российского представительства в Польше.

В списке сотрудников посольства России в Сербии можно найти и других людей, которые недавно работали в странах, высылавших в 2022-м и 2023 году российских дипломатов, говорится в расследовании.

Пресс-секретарь главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Питер Стано сказал "Радио Свобода", что только сама Россия может решить, направлять ли высланного из страны – члена ЕС дипломата в другое государство Евросоюза. Каждая из стран ЕС, по словам Стано, сама решает, допускать ли такого человека к себе в страну. Другой высокопоставленный европейский чиновник рассказал на условиях анонимности, что формального запрета для перевода высланного из одной страны ЕС дипломата в другую нет, но негласно это практикуется.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Сербия, спецслужбы, война России против Украины, дипломаты
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