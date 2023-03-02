Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к "гаванскому синдрому" – Associated Press

Выводы представителей разведки ставят под сомнения подозрения о том, что Россия или другая страна могли быть причастны к атакам с использованием "направленной энергии".
Американские следователи детально изучили примерно 1,5 тыс. дел в 96 странах и не нашли достоверных доказательств наличия иностранного оружия, которое могло бы вызвать симптомы болезни. По словам официальных лиц, случаи могли быть связаны с другими причинами: медицинскими заболеваниями, неисправностью систем кондиционирования и вентиляции или электромагнитными волнами.
Официальные лица подчеркнули: их расследование было исчерпывающим, в нем участвовали семь агентств США.
"Я хочу быть абсолютно точным: эти выводы не ставят под сомнение опыт и реальные проблемы со здоровьем, о которых сообщали правительственные чиновники США и члены их семей, в том числе собственные офицеры ЦРУ, во время службы нашей стране", – сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.
Он добавил, что США будут следить за любыми рисками для здоровья и благополучия чиновников.
Термин "гаванский синдром" власти США используют для описания последствий атак "направленной энергии". Первые сообщения о болезни касались официальных лиц США на Кубе в 2016 году. Симптомы включали мигрень, тошноту, провалы в памяти и головокружение. В 2017 году посольство и консульство США пришлось эвакуировать с Кубы. По данным The Wall Street Journal, в целом загадочное неврологическое заболевание поразило около 200 американских дипломатов по всему миру. Инциденты также были зафиксированы в России, Китае, Австрии, Сербии и Германии.
Спецслужбы США подозревали, что Главное разведуправление РФ совершило несколько атак на американских дипломатов за рубежом с применением микроволн или "направленной энергии".
22 января 2022 года со ссылкой на чиновника ЦРУ CNN сообщал, что волна странных заболеваний у американских чиновников вряд ли связана с атакой России или других государств. По мнению расследователей, в большинстве случаев симптомы "гаванского синдрома" были связаны с медицинскими причинами или факторами окружающей среды и техническими факторами, включая ранее не диагностированные заболевания.