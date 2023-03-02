Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к "гаванскому синдрому" – Associated Press

Первые сообщения о "гаванском синдроме" касались официальных лиц США на Кубе в 2016 году Фото: depositphotos.com

Выводы представителей разведки ставят под сомнения подозрения о том, что Россия или другая страна могли быть причастны к атакам с использованием "направленной энергии".

Американские следователи детально изучили примерно 1,5 тыс. дел в 96 странах и не нашли достоверных доказательств наличия иностранного оружия, которое могло бы вызвать симптомы болезни. По словам официальных лиц, случаи могли быть связаны с другими причинами: медицинскими заболеваниями, неисправностью систем кондиционирования и вентиляции или электромагнитными волнами.

Официальные лица подчеркнули: их расследование было исчерпывающим, в нем участвовали семь агентств США.

"Я хочу быть абсолютно точным: эти выводы не ставят под сомнение опыт и реальные проблемы со здоровьем, о которых сообщали правительственные чиновники США и члены их семей, в том числе собственные офицеры ЦРУ, во время службы нашей стране", – сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он добавил, что США будут следить за любыми рисками для здоровья и благополучия чиновников.