ВСУ отбили более 70 атак оккупантов и поразили 11 районов скопления сил противника – Генштаб

В Генштабе подчеркнули, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения сил оккупантов.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, три позиции средств противовоздушной обороны и шесть других важных объектов врага.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.