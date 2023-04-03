ВСУ отбили более 70 атак оккупантов и поразили 11 районов скопления сил противника – Генштаб

В Генштабе подчеркнули, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения сил оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, три позиции средств противовоздушной обороны и шесть других важных объектов врага.