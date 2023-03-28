Раненный на Донбассе волонтер из Польши скончался в Киеве

Волонтер занимался гуманитарной деятельностью в Украине с осени 2022 года Фото: Inicjatywa Nehemiasz / Nehemiah Initiative / Facebook

"Сегодня утром в результате тяжелых ранений, полученных 16 марта, в Киеве скончался польский волонтер, занимавшийся гуманитарной помощью в Украине", – написал он.

По словам министра, волонтер скончался, "несмотря на старания врачей и медиков, а также самоотверженность МВД Украины".

Организация Inicjatywa Nehemiasz, в которой состоял погибший, рассказала в Facebook, что его звали Марек, гуманитарной деятельностью в Украине он занимался с осени 2022 года.

"В четверг, 16 марта, варварский обстрел достал его, его коллегу и еще четырех мирных жителя во время оказания гуманитарной помощи на маршруте Константиновка - Часов Яр. Несмотря на мгновенную эвакуацию и высокий профессионализм украинских медиков, которые в течение нескольких часов операций боролись за его жизнь, Марек умер", – сказано в посте.

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