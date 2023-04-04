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Бизнесмен и волонтер Запорожец: Из Чернигова мы вывезли порядка тысячи человек. Сейчас работаем на востоке – у нас уже около 9 тыс. эвакуированных

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Запорожец объяснил, что сейчас вывозит раненых из больниц
Запорожец объяснил, что сейчас вывозит раненых из больниц
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский бизнесмен, глава волонтерской организации "Центр спасения жизни" Вячеслав Запорожец сообщил, что он с единомышленниками вывез из Чернигова, за который шли бои весной 2022 года, около тысячи человек.

"Из Чернигова мы вывезли порядка тысячи человек. Сейчас мы работаем на востоке. У нас уже около 9 тыс. эвакуированных. Сейчас у нас 20 машин скорой помощи, микроавтобусы. Мы помогаем медицинским войскам, помогаем нашим героям", – сказал волонтер.

Он объяснял, что в первую поездку в Чернигов отправился 8 марта 2022 года, волонтеры ехали на двух джипах и забрали 15 мирных жителей.

Также Запорожец рассказывал, что именно в Чернигове увидел первых тяжелораненых. "Я увидел впервые тяжелые ранения, что такое кассетные бомбы. Я увидел первых ампутантов, как людей рассекало полностью", – отметил Запорожец.

По его словам, сейчас он вывозит раненых не из мест активных боевых действий.

"Мы сейчас работаем уже на второй зоне эвакуации. Мы забираем раненых из больниц. А на передке работают профессионалы, медицинские войска. У них специальный транспорт", – подчеркнул волонтер.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Бои за Чернигов продолжались с 24 февраля по 2 апреля 2022 года, российским оккупантам не удалось захватить украинский город. Чернигов получил отличие "Город-герой Украины".

Запорожец – владелец строительного бизнеса. Его компании строили крупные торговые сети в Украине и Казахстане. 

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запорожец занимается эвакуацией мирного населения и раненых, экстренной медициной, доставкой гуманитарной помощи. Входит в руководство благотворительного фонда "Лазарь", основал организацию "Центр спасения жизни".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Чернигов, война, эвакуация, раненые, волонтер, вторжение, волонтеры, война России против Украины, Вячеслав Запорожец
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