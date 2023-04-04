Бизнесмен и волонтер Запорожец: Из Чернигова мы вывезли порядка тысячи человек. Сейчас работаем на востоке – у нас уже около 9 тыс. эвакуированных

Запорожец объяснил, что сейчас вывозит раненых из больниц Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

"Из Чернигова мы вывезли порядка тысячи человек. Сейчас мы работаем на востоке. У нас уже около 9 тыс. эвакуированных. Сейчас у нас 20 машин скорой помощи, микроавтобусы. Мы помогаем медицинским войскам, помогаем нашим героям", – сказал волонтер.

Он объяснял, что в первую поездку в Чернигов отправился 8 марта 2022 года, волонтеры ехали на двух джипах и забрали 15 мирных жителей.

Также Запорожец рассказывал, что именно в Чернигове увидел первых тяжелораненых. "Я увидел впервые тяжелые ранения, что такое кассетные бомбы. Я увидел первых ампутантов, как людей рассекало полностью", – отметил Запорожец.

По его словам, сейчас он вывозит раненых не из мест активных боевых действий.

"Мы сейчас работаем уже на второй зоне эвакуации. Мы забираем раненых из больниц. А на передке работают профессионалы, медицинские войска. У них специальный транспорт", – подчеркнул волонтер.

Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube