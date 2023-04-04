Бизнесмен и волонтер Запорожец: Из Чернигова мы вывезли порядка тысячи человек. Сейчас работаем на востоке – у нас уже около 9 тыс. эвакуированных

"Из Чернигова мы вывезли порядка тысячи человек. Сейчас мы работаем на востоке. У нас уже около 9 тыс. эвакуированных. Сейчас у нас 20 машин скорой помощи, микроавтобусы. Мы помогаем медицинским войскам, помогаем нашим героям", – сказал волонтер.
Он объяснял, что в первую поездку в Чернигов отправился 8 марта 2022 года, волонтеры ехали на двух джипах и забрали 15 мирных жителей.
Также Запорожец рассказывал, что именно в Чернигове увидел первых тяжелораненых. "Я увидел впервые тяжелые ранения, что такое кассетные бомбы. Я увидел первых ампутантов, как людей рассекало полностью", – отметил Запорожец.
По его словам, сейчас он вывозит раненых не из мест активных боевых действий.
"Мы сейчас работаем уже на второй зоне эвакуации. Мы забираем раненых из больниц. А на передке работают профессионалы, медицинские войска. У них специальный транспорт", – подчеркнул волонтер.
Бизнесмен и волонтер Запорожец: Нам не разрешали транспортировать Настю, пострадавшую в Чаплино, говорили: "Слава, она все равно умрет". Я сказал: "Представьте, что это ваша дочь. Дайте ей шанс". В итоге мы ее спасли. Читайте полную версию интервью
Бои за Чернигов продолжались с 24 февраля по 2 апреля 2022 года, российским оккупантам не удалось захватить украинский город. Чернигов получил отличие "Город-герой Украины".
Запорожец – владелец строительного бизнеса. Его компании строили крупные торговые сети в Украине и Казахстане.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запорожец занимается эвакуацией мирного населения и раненых, экстренной медициной, доставкой гуманитарной помощи. Входит в руководство благотворительного фонда "Лазарь", основал организацию "Центр спасения жизни".