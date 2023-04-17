В Херсонской области в поле на российской мине подорвался трактор, один человек получил ранения – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Событие произошло в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Там во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку, – сказано в сообщении. – Из-за подрыва на мине один человек получил ранения. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медпомощь".
В Херсонской ОВА напомнили, что минная опасность в области остается очень высокой.
"Посещение территорий, где еще не работали саперы, и потенциально заминированных мест – полей, лесов, побережья водоемов, обочин дорог – недопустимы. Берегите самое ценное – жизнь", – говорится в сообщении.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий. По данным ГСЧС, Харьковская и Херсонская области наиболее загрязнены минами, потому что враг находился там дольше всего.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отмечала 4 марта Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.