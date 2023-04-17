В Херсонской области в поле на российской мине подорвался трактор, один человек получил ранения – ОВА

Минная опасность в Херсонской области остается очень высокой, отметили в ОВА Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Событие произошло в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Там во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку, – сказано в сообщении. – Из-за подрыва на мине один человек получил ранения. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медпомощь".

В Херсонской ОВА напомнили, что минная опасность в области остается очень высокой.

"Посещение территорий, где еще не работали саперы, и потенциально заминированных мест – полей, лесов, побережья водоемов, обочин дорог – недопустимы. Берегите самое ценное – жизнь", – говорится в сообщении.