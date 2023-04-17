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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области в поле на российской мине подорвался трактор, один человек получил ранения – ОВА

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Минная опасность в Херсонской области остается очень высокой, отметили в ОВА
Минная опасность в Херсонской области остается очень высокой, отметили в ОВА
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

В Бериславском районе Херсонской области 17 апреля на российской мине подорвался трактор.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Событие произошло в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Там во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку, – сказано в сообщении. – Из-за подрыва на мине один человек получил ранения. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медпомощь".

В Херсонской ОВА напомнили, что минная опасность в области остается очень высокой.

"Посещение территорий, где еще не работали саперы, и потенциально заминированных мест – полей, лесов, побережья водоемов, обочин дорог – недопустимы. Берегите самое ценное – жизнь", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid0kJCmsmdKWvRWdDfbo8Ke5DLNqWoZq76yt5wj7hHe1TwGY5EdvibUpWkAVeMJFiDjl

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.  По данным ГСЧС, Харьковская и Херсонская области наиболее загрязнены минами, потому что враг находился там дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отмечала 4 марта Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, взрывчатка, Херсонская ОГА, война России против Украины, мины, ранение, российские оккупанты, Берислав
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