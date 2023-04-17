Британская разведка: Каждый восьмой из подорвавшихся на мине в Украине – ребенок

Более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По ее данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано более 750 погибших от мин среди гражданского населения. В каждом восьмом случае пострадал ребенок.

"С приходом весны и увеличением числа людей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, возрастет риск подрыва гражданских", – гворится в сообщении.

Вероятно, потребуется не менее 10 лет, чтобы очистить Украину от мин, предполагают в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/WrzCRcYzAJ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 17, 2023