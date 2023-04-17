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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка: Каждый восьмой из подорвавшихся на мине в Украине – ребенок

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Более 170 тыс. км&sup2; территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов
Более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Деоккупированные части Харьковской и Херсонской областей являются наиболее заминированными территориями Украины. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает 17 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

По ее данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано более 750 погибших от мин среди гражданского населения. В каждом восьмом случае пострадал ребенок. 

"С приходом весны и увеличением числа людей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, возрастет риск подрыва гражданских", – гворится в сообщении.

Вероятно, потребуется не менее 10 лет, чтобы очистить Украину от мин, предполагают в минобороны Великобритании.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.  По данным ГСЧС, Харьковская и Херсонская области наиболее загрязнены минами, потому что враг находился там дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отмечала 4 марта Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: Великобритания, Херсонская область, Харьковская область, война России против Украины, разминирование, мины, военная разведка
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