Британская разведка: Каждый восьмой из подорвавшихся на мине в Украине – ребенок

По ее данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано более 750 погибших от мин среди гражданского населения. В каждом восьмом случае пострадал ребенок.
"С приходом весны и увеличением числа людей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, возрастет риск подрыва гражданских", – гворится в сообщении.
Вероятно, потребуется не менее 10 лет, чтобы очистить Украину от мин, предполагают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 17, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/WrzCRcYzAJ
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий. По данным ГСЧС, Харьковская и Херсонская области наиболее загрязнены минами, потому что враг находился там дольше всего.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отмечала 4 марта Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.