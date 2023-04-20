Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, в Купянске был пожар – ОВА

В частности, под вражеским огнем были Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты.

"В Купянске в результате вражеского обстрела поврежден частный жилой дом, произошел пожар. К счастью, пострадавших в течение суток не было", – написал Синегубов.

Он добавил, что в регионе продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 283 взрывоопасных предмета.

Утром 19 апреля Синегубов сообщал также, что на месте российского авиаудара по Волчанску нашли тела двух погибших мирных жителей.