Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, в Купянске был пожар – ОВА

В частности, под вражеским огнем были Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты.
"В Купянске в результате вражеского обстрела поврежден частный жилой дом, произошел пожар. К счастью, пострадавших в течение суток не было", – написал Синегубов.
Он добавил, что в регионе продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 283 взрывоопасных предмета.
Утром 19 апреля Синегубов сообщал также, что на месте российского авиаудара по Волчанску нашли тела двух погибших мирных жителей.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области. Харьков сейчас подвергается атакам реже, но угроза ракетных ударов, в том числе наносимых с помощью С-300 из Белгорода, остается.