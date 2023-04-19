В Харьковской области бывший нардеп-коммунист раздавал жителям агитационные листовки в поддержку оккупантов – СБУ

По данным СБУ, подозреваемый пытался убедить жителей Харьковской области в "правильности" действий Кремля Фото: depositphotos.com

"Им оказался бывший народный депутат Украины III созыва от запрещенной Коммунистической партии. После начала полномасштабного вторжения он поддержал российских захватчиков и решил помочь им в войне против нашего государства", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемый собственноручно раздавал пророссийские агитационные листовки жителям Харьковского района и пытался убедить их в "правильности" действий Кремля.

"Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора", – отметили в СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Имя экс-нардепа, подозреваемого в содействии оккупантам, в СБУ не назвали.