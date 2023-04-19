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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области бывший нардеп-коммунист раздавал жителям агитационные листовки в поддержку оккупантов – СБУ

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По данным СБУ, подозреваемый пытался убедить жителей Харьковской области в "правильности" действий Кремля
По данным СБУ, подозреваемый пытался убедить жителей Харьковской области в "правильности" действий Кремля
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины 19 апреля в Telegram сообщила, что в результате комплексных мероприятий в Харьковской области разоблачила сторонника российских оккупантов.

"Им оказался бывший народный депутат Украины III созыва от запрещенной Коммунистической партии. После начала полномасштабного вторжения он поддержал российских захватчиков и решил помочь им в войне против нашего государства", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемый собственноручно раздавал пророссийские агитационные листовки жителям Харьковского района и пытался убедить их в "правильности" действий Кремля.

"Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора", – отметили в СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Имя экс-нардепа, подозреваемого в содействии оккупантам, в СБУ не назвали.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, Харьковская область, коммунизм, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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