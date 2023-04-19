В Харьковской области бывший нардеп-коммунист раздавал жителям агитационные листовки в поддержку оккупантов – СБУ

"Им оказался бывший народный депутат Украины III созыва от запрещенной Коммунистической партии. После начала полномасштабного вторжения он поддержал российских захватчиков и решил помочь им в войне против нашего государства", – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, подозреваемый собственноручно раздавал пророссийские агитационные листовки жителям Харьковского района и пытался убедить их в "правильности" действий Кремля.
"Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора", – отметили в СБУ.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Имя экс-нардепа, подозреваемого в содействии оккупантам, в СБУ не назвали.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.