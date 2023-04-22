Воздушные силы уничтожили четыре из пяти БПЛА, которые атаковали Украину вечером 21 апреля

Беспилотники Shahed-136/131 были выпущены около 19.00.

Как отметили в Воздушных силах, противник атаковал с юго-восточной стороны.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти Shahed", – сказано в сообщении.

Вечером 21 апреля воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях. В Запорожье были слышны взрывы.

21 апреля оккупанты дважды атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе. Ночью они запустили 12 ударных БПЛА, сили обороны Украины уничтожили восемь из них.