Воздушные силы уничтожили четыре из пяти БПЛА, которые атаковали Украину вечером 21 апреля

Беспилотники Shahed-136/131 были выпущены около 19.00.
Как отметили в Воздушных силах, противник атаковал с юго-восточной стороны.
"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти Shahed", – сказано в сообщении.
Вечером 21 апреля воздушную тревогу объявляли в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях. В Запорожье были слышны взрывы.
21 апреля оккупанты дважды атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе. Ночью они запустили 12 ударных БПЛА, сили обороны Украины уничтожили восемь из них.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
С 18 апреля российские оккупанты ежедневно атакуют Украину с помощью дронов Shahed.