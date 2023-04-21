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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ряде областей Украины тревога. Сообщают о взрывах и работе ПВО

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Тревогу объявили в четырех областях Украины
Тревогу объявили в четырех областях Украины
Фото: depositphotos.com

Вечером 21 апреля в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог.

"Суспільне" сообщило о двух взрывах в Запорожье.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал о работе ПВО, не уточняя, о каком регионе речь.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Днепропетровск, Украина, Запорожье, война, Херсонская область, ПВО, Запорожская область, Николаевская область, война России против Украины, Андрей Ермак
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