Российские оккупанты атаковали беспилотниками Никополь, три человека ранены – ОВА

По данным ОВА, оккупанты сбрасывали с дронов опасные снаряды. Были слышны по меньшей мере четыре взрыва.

Один мужчина 33 лет получил осколочные ранения. Еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями, сообщил Лысак.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. В частности, на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли один из никопольских храмов.